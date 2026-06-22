Παγκόσμιο: Ο Μέσι κυνηγά την ιστορία με 1UP* στην Αργεντινή και μοναδικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και η σημερινή ημέρα της διοργάνωσης φέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες του τουρνουά.

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία και όλα τα βλέμματα στρέφονται στον άνθρωπο που συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τον Λίο Μέσι.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Σενεγάλη, η Ιορδανία και η Αλγερία δίνουν τις δικές τους κρίσιμες μάχες, σε μία ημέρα γεμάτη ποιότητα, αστέρες και βαθμούς που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί.

🇦🇷 Αργεντινή – Αυστρία: Ο Μέσι απέναντι στην ιστορία

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ξεκίνησε ιδανικά το Παγκόσμιο και τώρα θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τα νοκ άουτ.

Όμως το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στη μάχη της πρόκρισης.

⭐ Ο Λιονέλ Μέσι έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία.

Ο αρχηγός της Αργεντινής βρίσκεται ήδη στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων, ισοβαθμώντας με τον Μίροσλαβ Κλόζε στα 16 γκολ.

Ένα ακόμη τέρμα απέναντι στην Αυστρία αρκεί για να μείνει μόνος πρώτος στη σχετική λίστα και να προσθέσει ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα στην ανεπανάληπτη καριέρα του.

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Γαλλία – Ιράκ: Οι “Les Bleus” θέλουν να κλειδώσουν την πρόκριση

Μετά τη νίκη επί της Σενεγάλης, η Γαλλία βρίσκεται σε θέση ισχύος και θέλει να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την επόμενη φάση.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς των Γάλλων, που γνωρίζουν ότι μία ακόμη νίκη μπορεί να τους εξασφαλίσει πρόωρα την πρόκριση.

Το Ιράκ, από την άλλη, παίζει ίσως το τελευταίο του χαρτί για να παραμείνει ζωντανό στη διοργάνωση.

Νορβηγία – Σενεγάλη: Ο Χάαλαντ απέναντι στη δύναμη της Αφρικής

Η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ εντυπωσίασε στην πρεμιέρα και τώρα αντιμετωπίζει μία από τις πιο αθλητικές ομάδες της διοργάνωσης.

Η Σενεγάλη γνωρίζει πως η ήττα από τη Γαλλία δεν της αφήνει πολλά περιθώρια και θα ψάξει ένα αποτέλεσμα που θα την κρατήσει στη μάχη της πρόκρισης.

Ένα από τα πιο ισορροπημένα παιχνίδια της ημέρας.

Ιορδανία – Αλγερία: Μάχη επιβίωσης στον Ι’ Όμιλο

Η Ιορδανία συνεχίζει να ζει το όνειρο της πρώτης συμμετοχής της σε Παγκόσμιο, όμως απέναντί της βρίσκεται μία ομάδα με εμπειρία και ποιότητα.

Η Αλγερία του Ριγιάντ Μαχρέζ γνωρίζει πως χρειάζεται βαθμούς μετά την ήττα από την Αργεντινή και αναμένεται να μπει με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

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Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

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