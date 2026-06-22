Αγγλία – Γκάνα: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (23/06)

Λέτε να… έρθει – επιτέλους – σπίτι; Κανείς δεν ξέρει. Το σίγουρο είναι πως η Αγγλία κέρδισε τις εντυπώσεις και οι οπαδοί της άρχισαν να τραγουδούν με λίγο περισσότερο θάρρος το «Football’s Coming Home».

Τα Τρία Λιοντάρια ήταν εξαιρετικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, σκόρπισαν με τεσσάρα την Κροατία και γέμισαν αυτοπεποίθηση εν όψει της συνέχειας. Σε αυτήν απέναντί τους θα βρουν την Γκάνα, που επίσης νίκησε στο πρώτο της παιχνίδι, «λυγίζοντας» με δυσκολία τον Παναμά στο φινάλε.

Έχουμε μάχη για την πρωτιά του ομίλου, λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Αγγλία – Γκάνα αποδόσεις

Προφανώς, δεν προκαλεί την παραμικρή εντύπωση, αλλά η Αγγλία είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Πράγμα απόλυτα λογικό βάσει της ποιότητάς της αλλά και της σοβαρότητας που έδειξε στην πρεμιέρα. Και πράγμα που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan.

Φυσικά, το δικό της ενδιαφέρον έχει, όπως πάντα, και η αγορά των γκολ. Ειδικά από τη στιγμή που η Αγγλία έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο με πιο… αλέγρο ποδόσφαιρο από αυτό που μας είχε συνηθίσει.

Αγγλία – Γκάνα ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να μη σταθούμε και στα ειδικά στοιχήματα σε αυτό το παιχνίδι. Όπως και στα συνδυαστικά. Προφανώς αποτελούν επιλογές με αυξημένη αξία, που δίνουν στο ματς και μια νότα… γλυκιάς αγωνίας.

Με τη βοήθειά τους, δε, μπορεί κανείς να χτίσει πάνω στην αναμενόμενα χαμηλή τιμή του άσου και να φτιάξει ωραιότατα bet builders ή ακόμη και να κυνηγήσει το… όνειρο για ένα θετικό αποτέλεσμα της Γκάνας. Πολλές οι επιλογές, αλλά παρακάτω μπορείτε να δείτε αυτές που ξεχωρίσαμε εμείς για το κρίσιμο αυτό αντάμωμα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 1/1+ΑΓΓΛΙΑ -2+ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 6.80 OVER 2,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ 5.50 ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΧΑΤ ΤΡΙΚ 8.00 ΑΓΓΛΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.35 Χ2+UNDER 2,5 6.20

Αγγλία – Γκάνα ειδικά παικτών

Καλά όλα τα παραπάνω, βέβαια, όμως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως τα στοιχήματα που είναι εστιασμένα στους πρωταγωνιστές του αγώνα αξίζουν μια ειδική μνεία. Στα ειδικά παικτών αναφερόμαστε, άλλωστε. Πολλές οι επιλογές κι εδώ, όμως μπορείτε να ρίξετε μια ματιά σε αυτές που θεωρούμε πιο ελκυστικές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΜΕΝΙΟ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 11.00 ΣΑΚΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 10.20 ΡΑΪΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 8.00

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