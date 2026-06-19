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Superbet: Φουλ του… γκολ από ημίχρονο με τρελή ενισχυμένη απόδοση! 🤯💥

Δεν μπορούμε να πούμε, δεν έχουμε παράπονο από το Μουντιάλ 2026, το οποίο ξεδιπλώνεται ήδη με τον συναρπαστικό τρόπο που όλοι θα θέλαμε. 

Και στο γήπεδο προφανώς, αλλά και στα προγνωστικά στοιχήματος, τα οποία «τρέχουν» με γοργούς ρυθμούς. Καλές ομάδες, καλοί παίκτες, αναμενόμενα έχουμε και πολλά γκολ σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων, άλλωστε, ολοκληρώθηκε με μόλις ένα 0-0 αλλά και μέσο όρο 3,1 τέρματα ανά παιχνίδι, την καλύτερη σχετική επίδοση μετά το 1958! Κάτι τέτοια στατιστικά είναι που δείχνουν τον δρόμο για τη συνέχεια στα προγνωστικά Μουντιάλ

Μιας και τα γκολ πέφτουν βροχή, καλό είναι να ξέρετε πως στη Superbet μπορείτε να βρείτε μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση για τα αποψινά (19-20/06) παιχνίδια. Συγκεκριμένα, βρίσκουμε στην τιμή του 4.00 την επιλογή για Over 0,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο του ΗΠΑ – Αυστραλία, του Σκωτία – Μαρόκο, του Βραζιλία – Αϊτή και του Τουρκία – Παραγουάη. 

Σε καμία περίπτωση δεν το λες άσχημο… Με την ελπίδα πως το Μουντιάλ θα παραμείνει στις συναρπαστικές του ράγες, γεμάτο γκολ και σπουδαίες στιγμές!

OVER 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΗΠΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΣΚΩΤΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ & ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΑΪΤΗ & ΤΟΥΡΚΙΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
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