Μεγάλα ματς τα ξημερώματα του Σαββάτου με έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Η δράση στο Παγκόσμιο παίρνει φωτιά το Σάββατο με ένα πρόγραμμα γεμάτο δυνατές αναμετρήσεις και τις ομάδες να ψάχνουν το «κλειδί» για την πρόκριση! Από το ματς της Σκωτίας με το ποιοτικό Μαρόκο και την αναμενόμενη παράσταση της Βραζιλίας κόντρα στην Αϊτή, μέχρι το αμφίρροπο Τουρκία – Παραγουάη και το απόλυτο ευρωπαϊκό ντέρμπι Ολλανδίας και Σουηδίας, η “μάχη” των ομίλων δεν συγχωρεί λάθη.

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Το Σάββατο ξεκινά με το Σκωτία – Μαρόκο, με τους Αφρικανούς να θέλουν να επαναλάβουν το ιστορικό 3-0 που είχαν πετύχει κόντρα στους Σκωτσέζους στο Παγκόσμιο του 1998. Στη συνέχεια, η πανίσχυρη Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή, με τη «Σελεσάο» να θέλει να προσφέρει γκολ και θέαμα απέναντι στην ομάδα της Καραϊβικής, ξυπνώντας μνήμες από το επιβλητικό 7-1 του Copa América Centenario.

Το βράδυ, η Τουρκία διασταυρώνει τα ξίφη της με την Παραγουάη, σε έναν αγώνα υψηλής έντασης. Η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώνεται με το μεγάλο ντέρμπι Ολλανδία – Σουηδία, με τους Σουηδούς να έρχονται με τρομερή ψυχολογία μετά το εντυπωσιακό 5-1 της πρεμιέρας τους κόντρα στην Τυνησία, απέναντι στους «Οράνιε» που πάντα στοχεύουν στην κορυφή, παρά την ισοπαλία τους με τη Νότια Κορέα!

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Θα συνεχίσουν τα φαβορί να επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις ή θα δούμε νέες ανατροπές στους ομίλους; Κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια της διοργάνωσης! Στη Stoiximan, η κάθε αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα από τα Mission και τα έπαθλα* ανταμοιβής που διεκδικείς!

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