Δεν είναι social experiment. Είναι το NoviSocial!

Ναι καλά διάβασες. Η Novibet φέρνει το NoviSocial. Μία νέα πλατφόρμα social media, μέσα στο ίδιο της το site!

Είναι το feature που μετατρέπει τα δελτία, τις μεγάλες σου νίκες στο Στοίχημα, σε content που σίγουρα θα θέλεις να μοιραστείς με τους… δικούς σου. Ποιοι είναι αυτοί; Οι followers σου! Άτομα που ακολουθείς και σε ακολουθούν, για να τσεκάρεις εμπνεύσεις, να κάνεις like σε ένα δυνατό παρολί.

Ένα κανονικό social media. Φτιάχνεις το προφίλ σου με το δικό σου username, δημιουργείς το avatar σου δίνοντας το δικό σου στυλ και μπαίνεις αμέσως στη δράση. Το NoviSocial σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις follow άλλους παίκτες και να χτίσεις «κοινό», ενώ αυτό «ακολουθεί» έξυπνα την παικτική σου δραστηριότητα και ξεχωρίζει τα απόλυτα highlights σου, τα οποία και μπορείς να μοιραστείς με καμάρι!

Και το καλύτερο; Αν δεις μια πρόβλεψη που σε ψήνει πραγματικά, η λειτουργία Copy Bet σου λύνει τα χέρια κυριολεκτικά: αντιγράφεις το δελτίο που μόλις ανέβασε ο φίλος σου ή ένας από τους κορυφαίους tipsters της πλατφόρμας, και το παίζεις κι εσύ εύκολα, με ένα μόνο κλικ! Δεν χρειάζεται πια να ψάχνεις, απλά ακολουθείς τους καλύτερους.

To νέο διαδικτυακό στέκι της Novibet είναι ήδη εδώ και αλλάζει τους κανόνες. Μία ολόκληρη κοινότητα σε περιμένει να γίνεις μέλος της. Μπες, παίξε, μοιράσου και ζήσε τη δράση μαζί με τους φίλους σου!

Είσαι ξύπνιος; Το NoviSocial παίζει στη Novibet!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.