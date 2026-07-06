Σέντρα με Δώρα*

Τιτανομαχία έχουμε στη φάση των «16» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία (6/7, 22:00). Δύο ομάδες με παίκτες παγκόσμιας κλάσης, δύο ομάδες που δίνονταν από την αρχή μέσα στα πρώτα φαβορί να κατακτήσουν το τρόπαιο. Κοινώς, μία από τις δύο, θα αποχαιρετήσει πρόωρα τη διοργάνωση. Εξάλλου, το δεύτερο παιχνίδι των «16» είναι αυτό ανάμεσα σε ΗΠΑ – Βέλγιο (7/7, 03:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Aν πάει παράταση, πληρώνεσαι!

Σε ένα παιχνίδι που, όπως αναμενόταν, πήγε στα… κόκκινα, η Πορτογαλία πέρασε την Κροατία με 2-1, με ανατροπή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ισοφάρισε με πέναλτι στο 68’ και ο Γκονζάλο Ράμος με ωραία κεφαλιά στο 94’ «έγραψε» το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας την πρόκριση στους Πορτογάλους, σε ένα οριακό ματς. Από την άλλη, τώρα παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Ισπανία έκανε απέναντι στην Αυστρία το καλύτερό της παιχνίδι στο φετινό τουρνουά και προκρίθηκε με αυτό το άνετο 3-0. Ο Ογιαρθάμπαλ με δύο γκολ, στο 36’ και στο 89’, από ισάριθμες ασίστ του Κουκουρέγια και ο Πόρο με δυνατή κεφαλιά στο 66’, έκριναν το παιχνίδι υπέρ της «φούρια ρόχα». Και τώρα, οι δύο τους! Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το Over 2,5, στο 1.90.

Παρολί που δεν χάνει!

Στο δεύτερο παιχνίδι της φάσης των «16», κοντράρονται ΗΠΑ και Βέλγιο, δύο ομάδες με διαφορετική εικόνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η Αμερική είναι από τις εκπλήξεις και παρουσιάζει σταθερά καλό πρόσωπο. Μάλιστα, έρχεται από το 2-0 επί της Βοσνίας, με τα γκολ από Μπαλογκάν (45’) και Τίλμαν (82’), ωστόσο «έχασε» τον Μπαλογκάν που αποβλήθηκε στο 64’ με απευθείας κόκκινη κάρτα. Απέναντι είναι το Βέλγιο που αν και έρχεται από επική πρόκριση, συνολικά δεν έχει δείξει καλά πράγματα. Έπαιξε με τη Σενεγάλη, έχανε 0-2 μέχρι το 85’, αλλά το γύρισε. Μείωσε με τον Λουκάκου στο 86’, ισοφάρισε με τον Τίλεμανς στο 89’, ενώ ο χαφ της Άστον Βίλα σκόραρε με πέναλτι στο τέλος της παράτασης (125’) και έκρινε το τελικό αποτέλεσμα (3-2). Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Γκολ μεταξύ 81’ – Τέλος Αγώνα, στο 2.12. Μάλιστα, αυτά τα δύο παιχνίδια, Πορτογαλία – Ισπανία και ΗΠΑ – Βέλγιο, είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε ένα θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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