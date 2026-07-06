bwin: Πορτογαλία – Ισπανία με 0% Γκανιότα*!

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Ντέρμπι Ιβηρικής απόψε στο Άρλινγκτον του Τέξας, με την Πορτογαλία ως τυπικά γηπεδούχο, να υποδέχεται την Ισπανία. 

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Κριστιάνο Ρονάλντο ο… ταύρος

Θα μπορούσε το Πορτογαλία – Ισπανία, ν’ αποτελέσει το ζευγάρι του τελικού; Ναι! Όμως απόψε στο Τέξας μία από τις δύο θα συνεχίσει στα προημιτελικά. Η Πορτογαλία απέκλεισε στους «32» την Κροατία με 2-1, με τον Γκονζάλο Ράμος στο 90’+4’ να δίνει τη λύση! Η “Seleção das Quinas”, έχει στόχο να προκριθεί στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τέταρτη φορά στην ιστορία της και πρώτη σε δύο διαδοχικές διοργανώσεις. Από τη διοργάνωση του 2006 και μέχρι σήμερα δεν έχει πετύχει ποτέ δύο στη σειρά νίκες σε νοκ άουτ φάση. Εξαιρετική «παράδοση» κόντρα στην Ισπανία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο GOAT των Πορτογάλων από το EURO 2004 μέχρι και σήμερα, έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ εναντίον της «Φούρια Ρόχα» σε όλες τις διοργανώσεις (4). Μία επίδοση που μετρά και ο Εντουάρντο Βάργκας. Φυσικά highlight είναι και το μοναδικό χατ-τρικ που έχει δεχθεί η Ισπανία σε μεγάλη διοργάνωση, στο 3-3 του Μουντιάλ 2018. Στην bwin να σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο οποιαδήποτε στιγμή το βρίσκουμε σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 3.10.

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Άμυνα… μπετόν

Η Ισπανία μπορεί να διαθέτει πολύ ταλέντο στην μεσοεπιθετική της διάταξη, με τους Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ, Γκάβι, Μπαένα, όμως η αμυντική διάταξη είναι η κορυφαία του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Η «Φούρια Ρόχα» αποτελεί τη μοναδική ομάδα στο τουρνουά που δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ, με τη διαφορά στα xG ανά αγώνα να βρίσκεται στο +1,80! Συγκεκριμένα υπέρ της ο δείκτης διαμορφώνεται στο 2,0 και κατά στο 0,2! Η καλύτερη επίδοση ευρωπαϊκής ομάδας που προκρίθηκε από τη φάση των ομίλων μετά τη Γαλλία το 1998 (+1,82). Αήττητη στα 34 τελευταία της ματς σε όλες τις διοργανώσεις η Ισπανία με 25 νίκες και εννέα ισοπαλίες. Απέχει μόλις έναν αγώνα από το ιστορικό της ρεκόρ των 35 αγώνων χωρίς ήττα (Φεβρουάριος 2007 – Ιούνιος 2009). Νίκη Ισπανίας και Πορτογαλία κανένα γκολ, τιμάται στην bwin σε απόδοση 3.30. 

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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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