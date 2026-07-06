Vistabet: Πορτογαλία – Ισπανία με 0% Γκανιότα*!

Ντέρμπι της Ιβηρικής, όπου Πορτογαλία και Ισπανία θα δώσουν μάχη για μια θέση στα προημιτελικά.

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Η… παράδοση του Κριστιάνο

Η Πορτογαλία εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 2-1 της Κροατίας σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Ο Γκονσάλο Ράμος πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από το ακυρωθέν γκολ του Γκβάρντιολ στην τελευταία φάση, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πλέον, η ομάδα του Μαρτίνεθ καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ισπανίας, απέναντι στην οποία δεν έχει καλή παράδοση. Η Πορτογαλία μετρά μόλις μία νίκη στις τελευταίες 12 επίσημες αναμετρήσεις με τη «ρόχα», αυτή στο EURO 2004. Παράλληλα, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές σε Παγκόσμιο Κύπελλο ή EURO, με τρεις ισοπαλίες και από μία νίκη για κάθε πλευρά. Μεγάλο τους «όπλο» ο Ράμος, ο οποίος έχει τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε μόλις 170 λεπτά συμμετοχής σε νοκ άουτ αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σημειώσει τέσσερα γκολ απέναντι στην Ισπανία. Στο 3.00 να βρει δίχτυα ο Πορτογάλος σταρ.

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Τρομερή άμυνα…

Η Ισπανία έφτασε με άνεση στους «16», επικρατώντας 3-0 της Αυστρίας και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της κατάσταση. H «Φούρια Ρόχα» δεν έχει δεχθεί γκολ στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια τους στο Μουντιάλ, επίδοση που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία της, ενώ συνολικά «τρέχει» πέντε διαδοχικά παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί η εστία της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, η Ισπανία παραμένει αήττητη στα τελευταία 34 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 35 αγώνων χωρίς ήττα. Εξαιρετική είναι και η δουλειά του Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος παραμένει αήττητος σε 11 αγώνες μεγάλων διοργανώσεων ως ομοσπονδιακός τεχνικός. Στην επίθεση, ο Ογιαρθάμπαλ πραγματοποιεί εξαιρετικό τουρνουά με τέσσερα γκολ, τα περισσότερα από Ισπανό σε μία διοργάνωση μετά τον Βίγια το 2010. Στο 1.95 να επιβεβαιωθεί το under 2,5 γκολ.

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