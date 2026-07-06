Το απόλυτο μουντιαλικό ραντεβού, με φοβερές αποδόσεις στη winmasters!

Εδώ είμαστε. Το Μουντιάλ 2026 έχει μπει στο καλύτερο κομμάτι του και τα νοκ-άουτ ξεκινούν από νωρίς με ντέρμπι. «Ο θάνατός σου η ζωή μου», λοιπόν, με πρωταγωνίστριες δύο από τις ομάδες που έχουν βλέψεις κατάκτησης.

Πορτογαλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με φόντο μια θέση στους «8», σε μια αναμέτρηση που προμηνύεται φοβερή. Ακριβώς όπως και οι αποδόσεις της winmasters για αυτή τη ματσάρα!

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Η αλήθεια είναι πως μέχρι τώρα πιο πειστική εικόνα έχει παρουσιάσει η Ισπανία. Και για αυτό έχει τον πρώτο λόγο στο ζευγάρι. Τη νίκη της τη βρίσκουμε στο 1.90, ενώ αυτή της Πορτογαλίας αρκετά πιο ψηλά, στο 4.00, με την ισοπαλία στο 3.65.

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Με… ομαδάρες έχουμε να κάνουμε, οπότε δεδομένα αξίζει να ρίξουμε και μια ματιά στην αγορά των γκολ. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία έχει τοποθετήσει το line στο 2,5 και προσφέρει το Over στο 1.79 και το Under στο 2.01.

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Όπως και να’χει, πάντως, υπάρχουν και ακόμη πιο ελκυστικές επιλογές στη winmasters, που βγάζει… ασίστ με πολλά ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που έχουν αυξημένη αξία και ενδιαφέρον.

Για παράδειγμα, η νίκη της Ισπανίας με G/G και σκόρερ τον Μίκελ Οϊαρθάμπαλ στο 6.38 ή η διπλή ευκαιρία υπέρ της Πορτογαλίας με Over 2,5 γκολ και anytime τέρμα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο 5.10 είναι στοιχήματα που δεν περνούν απαρατήρητα.

Όπως και το 5.50 του να κριθεί το παιχνίδι στα πέναλτι.

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