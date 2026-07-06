Sportingbet: Build A Bet* στο Πορτογαλία – Ισπανία!

Στις 22:00, Πορτογαλία και Ισπανία κοντράρονται στο AT&T Stadium του Τέξας, για τους «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

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Το ντέρμπι της Ιβηρικής

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο Άρλινγκτον του Τέξας, όπου Πορτογαλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους με μοναδικό στόχο την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Οι Πορτογάλοι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκεται στο… Last Dance του μπορεί να μην έχουν ενθουσιάσει μέχρι στιγμής με την παρουσία τους, ωστόσο, έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχουν βρει τον τρόπο να πρωταγωνιστούν σε μεγάλες διοργανώσεις. Από την άλλη, η Ισπανία με την κληρονομιά του προηγούμενου Euro είναι μεν το φαβορί της αναμέτρησης, ωστόσο, εκτός από την αναμέτρηση στους «32» κόντρα στην Αυστρία δεν έχει δείξει καλό πρόσωπο. Ουσιαστικά το Μουντιάλ αρχίζει και για τις δύο ομάδες απόψε και η «μάχη» προμηνύεται αρκετά σκληρή. Από την πρώτη του εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία, στο Euro του 2004, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ εναντίον της σε όλες τις διοργανώσεις, ισοβαθμώντας στην κορυφή με τον Εντουάρντο Βάργκας με τέσσερα γκολ. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το μοναδικό χατ-τρικ που έχει σημειωθεί απέναντι στη «Φούρια Ρόχα» σε μεγάλη διοργάνωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018. Στο 3.00, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σκοράρει ο Πορτογάλος σταρ οποιαδήποτε στιγμή στο ματς.

Sportingbet: Πορτογαλία – Ισπανία με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Η «παράδοση»

Πέντε φορές έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν οι δύο ομάδες σε μεγάλες διοργανώσεις (Παγκόσμιο Κύπελλο & Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα), με τις τρεις από αυτές τις αναμετρήσεις να ολοκληρώνονται ισόπαλες, ενώ κάθε ομάδα μετρά από μία νίκη. Στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ήρθαν ισόπαλες 3-3. Η τελευταία τους αναμέτρηση σε νοκ-άουτ φάση ήταν στον ημιτελικό του στο Euro του 2012, ο οποίος έληξε πάλι ισόπαλος, χωρίς τέρματα, με τη «Φούρια Ρόχα» να επικρατεί στα πέναλτι με 4-2!

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