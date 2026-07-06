Πορτογαλία και Ισπανία σε μία μάχη που θυμίζει… τελικό και έπαθλα που φτάνουν έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο περνά στην πιο απαιτητική φάση του και οι «16» φέρνουν αντιμέτωπες ομάδες που θα μπορούσαν κάλλιστα να συναντηθούν στον μεγάλο τελικό.

Απόψε, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, δύο από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Λίγο αργότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο, σε μία ακόμη αναμέτρηση που υπόσχεται ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Με τις Super αποδόσεις* και τις ειδικές αγορές της Superbet, η δράση των νοκ άουτ συνεχίζεται ασταμάτητα.

Πορτογαλία – Ισπανία: Ο Κριστιάνο απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης

Αυτό είναι το παιχνίδι που περίμεναν όλοι. Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο συναντά την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, σε μία αναμέτρηση που συγκεντρώνει μερικούς από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου και υπόσχεται ποδόσφαιρο υψηλότατου επιπέδου.

Για τον Κριστιάνο, κάθε νοκ άουτ αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να αποδείξει γιατί παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία του αθλήματος. Με την εμπειρία, την αποφασιστικότητα και τη δίψα που τον χαρακτηρίζει σε όλη την καριέρα του, ο αρχηγός της Πορτογαλίας καλείται να οδηγήσει την ομάδα του απέναντι σε μία Ισπανία που συνδυάζει τη φρεσκάδα της νέας γενιάς με τη νοοτροπία των πρωταθλητών.

Από τη μία ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Από την άλλη, μία ομάδα που ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης και δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει και το Παγκόσμιο. Ένα παιχνίδι που δύσκολα θα αφήσει κάποιον ασυγκίνητο.

ΗΠΑ – Βέλγιο: Δύναμη απέναντι σε εμπειρία

Το δεύτερο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που έδειξαν εξαιρετικό πρόσωπο στα προηγούμενα παιχνίδια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν μπροστά στο κοινό τους, με τον Κρίστιαν Πούλισικ να ηγείται μιας ομάδας που συνδυάζει ενέργεια, ταχύτητα και αυτοπεποίθηση.

Απέναντί τους βρίσκεται το έμπειρο Βέλγιο, με παίκτες όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και ο Ρομέλου Λουκάκου, που γνωρίζουν όσο λίγοι πώς να διαχειρίζονται τέτοιου είδους αναμετρήσεις.

Ένα ζευγάρι που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

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