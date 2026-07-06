Πορτογαλία – Ισπανία με «Χρυσή Ενίσχυση» στο anytime γκολ του Γιαμάλ

Το πιο λαμπερό ευρωπαϊκό ντέρμπι της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεξάγεται στο AT&T Stadium, εκεί όπου Πορτογαλία και Ισπανία συγκρούονται με έπαθλο μια θέση στα προημιτελικά. Πρόκειται για ένα ζευγάρι με τεράστια ιστορία, σπουδαίες προσωπικότητες και έντονο ανταγωνισμό, που έχει χαρίσει μερικές από τις πιο αξέχαστες κόντρες των τελευταίων δεκαετιών.



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Η παράδοση δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην Ισπανία, η οποία έχει ηττηθεί μόλις επτά φορές στις 41 προηγούμενες επίσημες αναμετρήσεις των δύο χωρών. Ωστόσο, το πιο πρόσφατο μεγάλο τους ραντεβού είχε πορτογαλικό χρώμα. Στον τελικό του Nations League το καλοκαίρι του 2025 οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 και η Πορτογαλία πανηγύρισε τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι. Στα Παγκόσμια Κύπελλα έχουν επίσης αφήσει ιστορία, από το 1-0 της Ισπανίας στους «16» του 2010 μέχρι το συγκλονιστικό 3-3 της φάσης των ομίλων το 2018, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα από τα πιο εμβληματικά χατ-τρικ της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ χρειάστηκε να ξεπεράσει ένα τεράστιο εμπόδιο απέναντι στην Κροατία. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε με πέναλτι του Ρονάλντο και τελικά πήρε την πρόκριση στις καθυστερήσεις με τον Γκονσάλο Ράμος. Η Πορτογαλία διαθέτει ποιότητα σε όλες τις γραμμές, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει την επιθετική συνέπεια που περίμεναν οι φίλοι της, με εξαίρεση τη νίκη με 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν.

Η Ισπανία, αντίθετα, δείχνει να ανεβάζει σταθερά την απόδοσή της όσο προχωρά η διοργάνωση. Μετά την πρωτιά στον όμιλο, πραγματοποίησε ίσως την καλύτερη εμφάνιση της φάσης των «32», επικρατώντας με 3-0 της Αυστρίας χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο είναι πως παραμένει χωρίς παθητικό έπειτα από τέσσερις αγώνες, ενώ συνολικά μετρά τέρματα 11-0. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έχει συνδυάσει την παραδοσιακή κατοχή με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στο παιχνίδι της και αποτελεί μία από τις πιο ισορροπημένες ομάδες του τουρνουά.



ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3.00 ⮕ 4.00: Anytime scorer ο Γιαμάλ

Σημείο αναφοράς αποτελεί πλέον και ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός αστέρας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την ωριμότητα, την εκρηκτικότητα και την ποιότητά του στο ένας εναντίον ενός, αποτελώντας μόνιμη απειλή για κάθε αντίπαλη άμυνα. Από την άλλη πλευρά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να κυνηγά ακόμη μία μεγάλη στιγμή με τη φανέλα της εθνικής του, γνωρίζοντας ότι κάθε νοκ άουτ παιχνίδι ίσως είναι από τα τελευταία της σπουδαίας διεθνούς καριέρας του.

Όλα δείχνουν πως οι λεπτομέρειες θα κρίνουν την πρόκριση. Η Ισπανία διαθέτει μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερη αμυντική λειτουργία, όμως η Πορτογαλία έχει την εμπειρία και την προσωπικότητα να τιμωρήσει οποιοδήποτε λάθος. Ένα πραγματικό ντέρμπι κορυφής, αντάξιο της φάσης των «16» του Μουντιάλ.



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