ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Πορτογαλία – Ισπανία με «Χρυσή Ενίσχυση» στο anytime γκολ του Γιαμάλ

Το πιο λαμπερό ευρωπαϊκό ντέρμπι της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεξάγεται στο AT&T Stadium, εκεί όπου Πορτογαλία και Ισπανία συγκρούονται με έπαθλο μια θέση στα προημιτελικά. Πρόκειται για ένα ζευγάρι με τεράστια ιστορία, σπουδαίες προσωπικότητες και έντονο ανταγωνισμό, που έχει χαρίσει μερικές από τις πιο αξέχαστες κόντρες των τελευταίων δεκαετιών.

Δείτε στην Elabet τα ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα με Τριπλή  Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η παράδοση δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην Ισπανία, η οποία έχει ηττηθεί μόλις επτά φορές στις 41 προηγούμενες επίσημες αναμετρήσεις των δύο χωρών. Ωστόσο, το πιο πρόσφατο μεγάλο τους ραντεβού είχε πορτογαλικό χρώμα. Στον τελικό του Nations League το καλοκαίρι του 2025 οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 και η Πορτογαλία πανηγύρισε τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι. Στα Παγκόσμια Κύπελλα έχουν επίσης αφήσει ιστορία, από το 1-0 της Ισπανίας στους «16» του 2010 μέχρι το συγκλονιστικό 3-3 της φάσης των ομίλων το 2018, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα από τα πιο εμβληματικά χατ-τρικ της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ χρειάστηκε να ξεπεράσει ένα τεράστιο εμπόδιο απέναντι στην Κροατία. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε με πέναλτι του Ρονάλντο και τελικά πήρε την πρόκριση στις καθυστερήσεις με τον Γκονσάλο Ράμος. Η Πορτογαλία διαθέτει ποιότητα σε όλες τις γραμμές, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει την επιθετική συνέπεια που περίμεναν οι φίλοι της, με εξαίρεση τη νίκη με 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν.

Η Ισπανία, αντίθετα, δείχνει να ανεβάζει σταθερά την απόδοσή της όσο προχωρά η διοργάνωση. Μετά την πρωτιά στον όμιλο, πραγματοποίησε ίσως την καλύτερη εμφάνιση της φάσης των «32», επικρατώντας με 3-0 της Αυστρίας χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο είναι πως παραμένει χωρίς παθητικό έπειτα από τέσσερις αγώνες, ενώ συνολικά μετρά τέρματα 11-0. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έχει συνδυάσει την παραδοσιακή κατοχή με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στο παιχνίδι της και αποτελεί μία από τις πιο ισορροπημένες ομάδες του τουρνουά.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3.00 ⮕ 4.00: Anytime scorer ο Γιαμάλ

Σημείο αναφοράς αποτελεί πλέον και ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός αστέρας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την ωριμότητα, την εκρηκτικότητα και την ποιότητά του στο ένας εναντίον ενός, αποτελώντας μόνιμη απειλή για κάθε αντίπαλη άμυνα. Από την άλλη πλευρά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να κυνηγά ακόμη μία μεγάλη στιγμή με τη φανέλα της εθνικής του, γνωρίζοντας ότι κάθε νοκ άουτ παιχνίδι ίσως είναι από τα τελευταία της σπουδαίας διεθνούς καριέρας του.

Όλα δείχνουν πως οι λεπτομέρειες θα κρίνουν την πρόκριση. Η Ισπανία διαθέτει μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερη αμυντική λειτουργία, όμως η Πορτογαλία έχει την εμπειρία και την προσωπικότητα να τιμωρήσει οποιοδήποτε λάθος. Ένα πραγματικό ντέρμπι κορυφής, αντάξιο της φάσης των «16» του Μουντιάλ.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα