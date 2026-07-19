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Ώρα για τον τελικό των τελικών με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ώρα για τον τελικό των τελικών με ενισχυμένες αποδόσεις!
June 5, 2026, Mexico City, Cdmx, Mexico: As part of the final stop of the 2026 FIFA World Cup Tour, at Utopia Mixhuca, located within the Magdalena Mixhuca Sports Complex in Mexico City, the city s mayor, Clara Brugada, FIFA representative in Mexico, Gabriela Cuevas, former Mexican National Team player Hugo SoÂnchez, former World Cup champion with the Brazilian National Team, Roberto Carlos, and other dignitaries, received the original World Cup trophy. Fans can now visit the venue, which features eight interactive rooms and activities, culminating in the opportunity to take a photo with the original trophy awarded to the champions of the world s most prestigious soccer tournament. Mexico City Mexico - ZUMAp204 20260605_zip_p204_049 Copyright: xJosuexPerezx

Η ώρα για τον μεγάλο τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου έφτασε, με Ισπανία και Αργεντινή να διεκδικήσουν στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ (22:00) το παγκόσμιο στέμμα.

Έπειτα από έναν «μαραθώνιο» 102 αγώνων, το Μουντιάλ κορυφώνεται με τον τελικό που περιμένουν άπαντες με ανυπομονησία, με την «αλμπισελέστε» να διεκδικεί τον τέταρτο τίτλο της και τη «φούρια ρόχα» τον δεύτερο αντίστοιχα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες σε τελικό, ενώ αντίστοιχα είναι η πρώτη φορά που η μονομαχία για τον παγκόσμιο τίτλο γίνεται ανάμεσα στις κατόχους του Euro και του Copa America, που κέρδισαν αμφότερες στις πιο πρόσφατες διοργανώσεις που έγιναν το 2024.

Συνολικά έχουν αναμετρηθεί 14 φορές (6 νίκες για κάθε ομάδα και 2 ισοπαλίες) αλλά μόλις άλλη φορά τέθηκαν αντιμέτωπες σε επίσημο ματς, στη φάση των ομίλων στο Μουντιάλ 1966 με νίκη της Αργεντινής (2-1).

Οι Ισπανοί του Λουίς Ντε Λα Φουέντε συμμετέχουν στον δεύτερο τελικό της ιστορίας τους, μετά το 2010, όταν είχαν πανηγυρίσει με το 1-0 επί της Ολλανδίας στην παράταση το τρόπαιο.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έφτασε ως τον τελικό διαθέτοντας την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης με μόλις ένα γκολ παθητικό σε 7 αγώνες, έχοντας νικήσει κατά σειρά στα νοκ άουτ, Αυστρία (3-0), Πορτογαλία (1-0), Βέλγιο (2-1) και Γαλλία (2-0) με εντυπωσιακή εμφάνιση και κυριαρχία.

Ισπανία – Αργεντινή 1:2.45 X:2.95 2:3.35

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι συμμετέχει στον έβδομο τελικό της ιστορίας της, έχοντας τρεις κατακτήσεις, με τελευταία φυσικά στο Κατάρ πριν από τέσσερα χρόνια με τη νίκη επί της Γαλλίας στα πέναλτι και επιδιώκει το back to back, για να γίνει η πρώτη μετά τη Βραζιλία του Πελέ το 1958 και το 1962.

Άλλη μια χρυσή σελίδα ιστορίας θέλει να γράψει ο Λιονέλ Μέσι που είναι για άλλη μια φορά ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής των πρωταθλητών κόσμου, με 8 γκολ και 4 ασίστ ως τώρα.

Στα νοκ άουτ οι προκρίσεις της Αργεντινής έχουν έρθει με κινηματογραφικό τρόπο, με 3-2 στην παράταση με το Πράσινο Ακρωτήριο, με 3-2 από 0-2 επί της Αιγύπτου, με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση και με 2-1 επί της Αγγλίας, με νέα ανατροπή, χάρη σε δύο ασίστ του Μέσι.

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