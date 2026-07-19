Ο Τελικός του Παγκοσμίου έφτασε, με έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη φτάνει στην κορύφωσή του. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή και η τρομερή Ισπανία επιβίωσαν από τον “μαραθώνιο” των 48 ομάδων και τώρα παίζουν για το τρόπαιο! Θα κάνει το “back to back” η Αργεντινή του Μέσι ή ο Γιαμάλ θα κερδίσει, (και) Παγκόσμιο με την εθνική Ισπανίας;

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Ο Λιονέλ Μέσι και η Αργεντινή θέλει να γράψει ιστορία διατηρώντας τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, στηριζόμενη στην εμπειρία και την “μαγική” απόδοση του, αλλά και τη βαριά φανέλα όπως και απέδειξε κόντρα στην Αγγλία.

Από την άλλη, η «Φούρια Ρόχα» θα στοχεύσει να παίξει τον τρόπο παιχνιδιού της και με την Αργεντινή, όπου με τον Γιαμάλ αλλά και την υπόλοιπη ομάδα θα καταβάλλουν τα μέγιστα για να επιστρέψουν οι Ισπανοί στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια!

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Ποιός θα είναι ο MVP που θα “χαρίσει” στην ομάδα του το τρόπαιο; Θα επαναληφθεί το δραματικό φινάλε του προηγούμενου τελικού του Παγκοσμίου ή ένας από τους δύο θα καταφέρει να επιβληθεί στα 90’; Στη Stoiximan, ο Τελικός του Παγκοσμίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο στοιχηματικό ενδιαφέρον και μέσα από τις πολλές αγορές που σου προσφέρει αλλα και μέσω του Mission όπου διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής!

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