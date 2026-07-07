Sportingbet: Αργεντινή – Αίγυπτος με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Η νοκ-άουτ φάση των «16» του Μουντιάλ ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ. O πρώτος αγώνας της ημέρας είναι το Αργεντινή – Αίγυπτος (19:00).

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Μέσι vs Σαλάχ

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στην Ατλάντα, όπου Αργεντινή και Αίγυπτος θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους με έναν και μοναδικό στόχο, την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Σίγουρα, η «αλμπισελέστε» του Μέσι είναι το φαβορί, ωστόσο, απέναντι της θα βρει τους «Φαραώ» του Σαλάχ, οι οποίοι μόνο τυχαία δεν βρίσκονται σε αυτήν την φάση της διοργάνωσης, μετρώντας μία νίκη και τρεις ισοπαλίες μέχρι στιγμής. Οι Αφρικανοί, ουσιαστικά, βρίσκονται στους «16» για πρώτη φορά, αφού πίσω στο μακρινό 1934 είχαν παραστεί απευθείας σε νοκ-άουτ παιχνίδια του 2ου, τότε, Παγκοσμίου Κυπέλλου στα χρονικά με μόλις 16 ομάδες. Από την άλλη, η Αργεντινή έχει διατηρηθεί αήττητη στα δεκαέξι τελευταία της παιχνίδια σε επίπεδο Μουντιάλ και Κόπα Αμέρικα (13-3-0). Στο 6.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσουν Over 1,5 σουτ εντός εστίας Μέσι και Σαλάχ.

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Η «παράδοση»

Δύο φορές στο παρελθόν έχουν βρεθεί αντιμέτωπες οι δύο ομάδες. Η πρώτη ήταν σχεδόν πριν 100 χρόνια, το 1928, στην ημιτελική φάση των Ολυμπιακών Αγώνων του Άμστερνταμ, με την Αργεντινή να επικρατεί 6-0 και να χάνει στη συνέχεια στον τελικό από την Ουρουγουάη. Η δεύτερη καταγράφεται το 2008, στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης στο Κάιρο το 2008, όπου η «αλμπισελέστε» κέρδισε με σκορ 2-0.

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