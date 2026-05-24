Ο Ολυμπιακός ράβει το τέταρτο αστέρι με 0% γκανιότα και… επιθετικό Bet Builder πόντων

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα από το τέταρτο αστέρι που τον περιμένει στον μεγάλο τελικό της EuroLeague. Μπροστά στον κόσμο του στην Αθήνα, έχει μπροστά του μια ιστορική ευκαιρία: να κατακτήσει μία ακόμα EuroLeague και να πάρει τη δική του εκδίκηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι “Ερυθρόλευκοι” έφτασαν στον τελικό με τρόπο επιβλητικό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ισοπέδωσε τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό με 79-61, σε μια εμφάνιση απόλυτης κυριαρχίας. Η άμυνα έπνιξε κάθε δημιουργία της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, το ΣΕΦ… μεταφέρθηκε στο OAKA μέσα από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού και το μήνυμα στάλθηκε: ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την κορυφή.

Από το πρώτο λεπτό οι Πειραιώτες μπήκαν στο παρκέ με ένταση και αποφασιστικότητα. Η Φενέρ έμεινε χωρίς καλάθι για περισσότερα από τέσσερα λεπτά στο ξεκίνημα και ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς ποιος ελέγχει τον ρυθμό. Η άμυνα πάνω στην μπάλα, οι αλλαγές, η πίεση στις γραμμές πάσας και η ενέργεια σε κάθε κατοχή δημιούργησαν μια εικόνα απόλυτης κυριαρχίας.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έδειξε ξανά γιατί αποτελεί τον ηγέτη αυτής της ομάδας. Με ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο έκοψε την αντεπίθεση της Φενέρ, ενώ ο Νικόλα Μιλουτίνοβ ετοιμάζεται να κυριαρχήσει ξανά στη ρακέτα, ελέγχοντας τα ριμπάουντ και επιβάλλοντας τον νόμο του απέναντι στην αποδεκατισμένη γραμμή ψηλών των αντιπάλων.

Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να επιβιώσει σε ένα παιχνίδι πολύ πιο ανοιχτό απέναντι στη Βαλένθια. Οι Μαδριλένοι προκρίθηκαν με το επιθετικό τους ταλέντο, όμως τα προβλήματα στη frontline παραμένουν τεράστια. Ο Ταβάρες είναι εκτός, ο Λεν επίσης, ενώ ο Γκαρούμπα αποχώρησε τραυματίας από τον ημιτελικό και η συμμετοχή του παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη.

Αυτό αλλάζει εντελώς τις ισορροπίες απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που χτίζει το παιχνίδι της πάνω στη δύναμη, στην επαφή και στην κυριαρχία μέσα στη ρακέτα. Οι “Ερυθρόλευκοι” γνωρίζουν πως εκεί βρίσκεται απόψε το μεγάλο τους πλεονέκτημα απέναντι στη “Βασίλισσα”.

Ο τελικός της Κυριακής κουβαλά και τεράστιο ιστορικό βάρος. Η Ρεάλ έχει 11 ευρωπαϊκά τρόπαια, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι EuroLeague της σύγχρονης εποχής. Τρεις φορές μάλιστα έχει στερήσει την κορυφή από τον Ολυμπιακό σε τελικό, όμως το 2013 στο Λονδίνο οι Πειραιώτες ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν και σήκωσαν το τρόπαιο. Και αυτό θέλουν να επαναλάβουν τώρα…

