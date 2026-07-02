Nati: Η ελβετική «ακρίβεια» ήρθε στο Μουντιάλ για να διαλύσει κάθε προγνωστικό!

Αν υπάρχει μια ομάδα που αποτελεί τον ορισμό της σταθερότητας και του «σκληρού καρυδιού» στις μεγάλες διοργανώσεις, αυτή είναι η Ελβετία.

Η “Nati” δεν τρομάζει από ονόματα, φανέλες ή έδρες. Έχοντας χτίσει ένα απίστευτα συμπαγές σύνολο που ξέρει να παίρνει αποτελέσματα και να πετάει έξω παραδοσιακά φαβορί, οι Ελβετοί έρχονται στο Μουντιάλ με έναν και μόνο σκοπό: να κάνουν το μεγάλο step up προς τα προημιτελικά και ακόμα παραπέρα.

Η ελβετική ομάδα παίζει σαν καλοκουρδισμένο ρολόι: με απόλυτη τακτική προσήλωση, πειθαρχία και κυνικότητα.

Η Ελβετία διαθέτει ένα από τα πιο ισορροπημένα ρόστερ του τουρνουά. Με παίκτες-προσωπικότητες που ηγούνται σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, μια μεσαία γραμμή που ελέγχει τον ρυθμό με χαρακτηριστική άνεση και μια άμυνα-μπετόν, οι Ελβετοί μπορούν να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Μια ομάδα που ξέρει πότε να πιέσει ψηλά και πότε να «παγώσει» το ματς για να πάρει αυτό που θέλει. Παίκτες με τεράστια εμπειρία σε Μουντιάλ και Euro που καθοδηγούν υποδειγματικά τους νεότερους.

Θα καταφέρει να κάνει το step up προς τα προημιτελικά η Ελβετία στη Novibet;

Το να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά αποτελεί ένα από τα πιο “hot” μακροχρόνια πονταρίσματα. Στη Novibet θα βρεις επίσης special bets για τα γκολ της ομάδας, anytime scorers και αμέτρητες live επιλογές.

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