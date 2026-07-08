Μουντιάλ: Διεκδικείς συλλεκτικά υπογεγραμμένα δώρα* από θρύλους του ποδοσφαίρου! (διαγωνισμός*)

Το PS Blog φέρνει έναν μοναδικό διαγωνισμό* για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου, με συλλεκτικά δώρα* που κάθε φίλαθλος θα ήθελε να έχει στη συλλογή του!

Με αφορμή το World Cup 2026, το PS Blog, σε συνεργασία με το Trace ‘n Chase, κληρώνει* αυθεντικά retro collectibles με τις υπογραφές τεσσάρων κορυφαίων θρύλων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στα γήπεδα και στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Μπαίνοντας στον διαγωνισμό διεκδικείς:

Υπογεγραμμένο παπούτσι του Ρονάλντο

Υπογεγραμμένη φανέλα του Ροναλντίνιο

Υπογεγραμμένη φανέλα του Μπουφόν

Υπογεγραμμένη φανέλα του Καναβάρο

Τέσσερα μοναδικά συλλεκτικά αντικείμενα, υπογεγραμμένα από legends και Παγκόσμιους Πρωταθλητές, που σημάδεψαν την ιστορία του World Cup και παραμένουν μέχρι σήμερα ανάμεσα στις μεγαλύτερες μορφές του αθλήματος.

Ο διαγωνισμός* ισχύει μέχρι τη Δευτέρα 20/07, ώρα 23:59.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

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