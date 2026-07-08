bwin – Παγκόσμιο Κύπελλο: Ποιος θα κατακτήσει την κούπα;

Πρώτο βράδυ χωρίς Παγκόσμιο Κύπελλο το αποψινό, μιας και οι οκτώ κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης θα μπουν στο προτελευταίο… βιράζ.

bwin: Σούπερ αποδόσεις για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

Πρώτο φαβορί η Γαλλία, ακολουθεί η Αργεντινή

Η Γαλλία παρουσιάζεται ως το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας και πάλι μετά το 2018. Οι «τρικολόρ» παρουσιάζονται… εκκωφαντικοί στην επίθεση. Διαθέτουν την καλύτερη συγκομιδή στα υπέρ τους γκολ (14 όσα και η Αργεντινή). Όμως καταγράφουν τις περισσότερες προσπάθειες για γκολ (88), εντός στόχου (39) με τα xG να φτάνουν στο 9,79. Επτά γκολ ήδη ο Μπαπέ, τέσσερα ο Ντεμπελέ και ακόμα πέντε ασίστ ο Ολίσε! Ίσως στην κορυφαία επιθετική τριπλέτα του τουρνουά φέτος. Στην bwin να κατακτήσει το Παγκόσμιο η Γαλλία τιμάται στο 2.75. Ακολουθεί η Αργεντινή του Μέσι. Ο GOAT οδηγεί την ομάδα του προς την back-to-back κατάκτηση με επτά τέρματα και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Η ιστορική ανατροπή που πέτυχε η «αλμπισελέστε» επί της Αιγύπτου και η νίκη με 3-2, αναμφίβολα της δίνει ακόμα περισσότερη ψυχολογική ώθηση. Στο 4.50 προσφέρεται στην bwin η κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την Αργεντινή.

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Δείχνουν έτοιμοι

Η Ισπανία μπορεί να μην έχει προκαλέσει τον… θόρυβο, που έκανε η Γαλλία και η Αργεντινή, όμως η «Φούρια Ρόχα» δείχνει ικανή να διεκδικήσει στα ίσα την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου. Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε αποτελεί τη μοναδική που δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της και στα έξι ματς του τουρνουά! Στην bwin η απόδοση να κατακτήσει τον τίτλο η Ισπανία, τιμάται στο 4.50. Το όνειρο της Αγγλίας να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο διατηρείται ζωντανό, με τους Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλινγκχαμ να ηγούνται των προσπαθειών των «τριών λιονταριών». Πέντε γκολ για τον φορ της Μπάγερν Μονάχου, τέσσερα ακόμα από τον επιτελικό μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης. Highlight; Φυσικά η τελευταία αναμέτρηση της ομάδας του Τόμας Τούχελ κόντρα στο Μεξικό. Νίκη με 3-2, δύο γκολ σε δύο λεπτά, σε μία αναμέτρηση που οι Άγγλοι ολοκλήρωσαν με δέκα παίκτες. Στο 5.50 βρίσκουμε στην bwin, το ενδεχόμενο να κατακτήσει το Μουντιάλ η Αγγλία.

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