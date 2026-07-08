ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Vistabet – Παγκόσμιο Κύπελλο: Ποιος θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ;

Vistabet: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο!

Ο Μέσι κάνει απίθανα πράγματα, όμως στον δρόμο για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ υπάρχουν πολλά εμπόδια.

Vistabet: Σούπερ αποδόσεις για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

Μέσι, Χάαλαντ και Μπαπέ για «Χρυσό Παπούτσι»

Η μάχη του Μουντιάλ φουντώνει και ο δρόμος για την κούπα πλησιάζει! Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου που κρατάει τον ποδοσφαιρικό κόσμο σε ανυπομονησία, αλλά και η μάχη του πρώτου σκόρερ! Ποιος θα πάρει το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης. Ο Λιονέλ Μέσι στα 39 του χρόνια κάνει τα πάντα! Γκολ, ασίστ και απίθανες προκρίσεις, με τον Αργεντινό σταρ να έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Με το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Αίγυπτο έφτασε τα 21 συνολικά και αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ενώ με την ασίστ που μοίρασε έφτασε τις εννέα και ξεπέρασε τον Ντιέγο Μαραντόνα! Στο φετινό τουρνουά έχει ήδη 8 γκολ και οδηγεί την κούρσα των σκόρερ, αποτυπώνοντας στο χορτάρι ότι η ηλικία του δεν είναι εμπόδιο! Στο 2.10 να αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ. 

Σε απόσταση αναπνοής ακολουθούν ο Χάαλαντ και ο Mπαπέ, οι οποίοι έχουν από επτά τέρματα. Ο Νορβηγός φορ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του τουρνουά, οδηγώντας τη χώρα του στα προημιτελικά με εντυπωσιακές εμφανίσεις και δύο γκολ απέναντι στη Βραζιλία. Πλέον, απέναντι στην Αγγλία, θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να στείλει τη Νορβηγία στα ημιτελικά, αλλά και να ισοφαρίσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τον Μέσι στην κορυφή των σκόρερ. Στο 7.00 να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ. Από την άλλη, ο Μπαπέ παραμένει σταθερή απειλή για κάθε αντίπαλη άμυνα και θα επιδιώξει να αυξήσει τον λογαριασμό του στον προημιτελικό της Γαλλίας με το Μαρόκο. Στο 2.30 να πάρει το Χρυσό Παπούτσι. 

Vistabet: Ποιες ομάδες θα προκριθούν στον τελικό;

Θα κάνει την έκπληξη ο Κέιν;

Η Αγγλία ήταν εντυπωσιακή απέναντι στο Μεξικό, εξασφάλισε την πρόκριση και δείχνει πλέον την απαιτούμενη ωριμότητα για να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στον μεγάλο της στόχο, στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Ο Χάρι Κέιν με 6 γκολ ακολουθεί στη λίστα των σκόρερ, βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ και θέλει με τα γκολ του να στείλει την Αγγλία στην κορυφή του κόσμου.  Στο 8.00 προσφέρεται να αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα