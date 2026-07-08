Vistabet – Παγκόσμιο Κύπελλο: Ποιος θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ;

Ο Μέσι κάνει απίθανα πράγματα, όμως στον δρόμο για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ υπάρχουν πολλά εμπόδια.

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Μέσι, Χάαλαντ και Μπαπέ για «Χρυσό Παπούτσι»

Η μάχη του Μουντιάλ φουντώνει και ο δρόμος για την κούπα πλησιάζει! Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου που κρατάει τον ποδοσφαιρικό κόσμο σε ανυπομονησία, αλλά και η μάχη του πρώτου σκόρερ! Ποιος θα πάρει το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης. Ο Λιονέλ Μέσι στα 39 του χρόνια κάνει τα πάντα! Γκολ, ασίστ και απίθανες προκρίσεις, με τον Αργεντινό σταρ να έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Με το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Αίγυπτο έφτασε τα 21 συνολικά και αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ενώ με την ασίστ που μοίρασε έφτασε τις εννέα και ξεπέρασε τον Ντιέγο Μαραντόνα! Στο φετινό τουρνουά έχει ήδη 8 γκολ και οδηγεί την κούρσα των σκόρερ, αποτυπώνοντας στο χορτάρι ότι η ηλικία του δεν είναι εμπόδιο! Στο 2.10 να αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ.

Σε απόσταση αναπνοής ακολουθούν ο Χάαλαντ και ο Mπαπέ, οι οποίοι έχουν από επτά τέρματα. Ο Νορβηγός φορ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του τουρνουά, οδηγώντας τη χώρα του στα προημιτελικά με εντυπωσιακές εμφανίσεις και δύο γκολ απέναντι στη Βραζιλία. Πλέον, απέναντι στην Αγγλία, θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να στείλει τη Νορβηγία στα ημιτελικά, αλλά και να ισοφαρίσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τον Μέσι στην κορυφή των σκόρερ. Στο 7.00 να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ. Από την άλλη, ο Μπαπέ παραμένει σταθερή απειλή για κάθε αντίπαλη άμυνα και θα επιδιώξει να αυξήσει τον λογαριασμό του στον προημιτελικό της Γαλλίας με το Μαρόκο. Στο 2.30 να πάρει το Χρυσό Παπούτσι.

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Θα κάνει την έκπληξη ο Κέιν;

Η Αγγλία ήταν εντυπωσιακή απέναντι στο Μεξικό, εξασφάλισε την πρόκριση και δείχνει πλέον την απαιτούμενη ωριμότητα για να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στον μεγάλο της στόχο, στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Ο Χάρι Κέιν με 6 γκολ ακολουθεί στη λίστα των σκόρερ, βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ και θέλει με τα γκολ του να στείλει την Αγγλία στην κορυφή του κόσμου. Στο 8.00 προσφέρεται να αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ.

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