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Η Elabet σε περιμένει με τριπλάσια Προσφορά Γνωριμίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ

Η Elabet βρίσκεται σε απόλυτο mood Παγκοσμίου Κυπέλλου, απογειώνει την Προσφορά Γνωριμίας και δίνει στο παιχνίδι σου… τριπλάσια δύναμη! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έφτασε στα προημιτελικά και η Elabet παίζει ήδη σε ρυθμούς Μουντιάλ. Οι κορυφαίες εθνικές ομάδες ετοιμάζονται για τις μεγάλες μάχες, οι φίλαθλοι μετρούν αντίστροφα για τη σέντρα και η Elabet φροντίζει να βάλει τους παίκτες από νωρίς στο κλίμα των πιο καυτών ραντεβού με μια αναβαθμισμένη Προσφορά Γνωριμίας που έρχεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία και απόλαυση στην εμπειρία σου.

Η νέα upgraded Welcome Προσφορά δεν ανεβάζει απλά την ένταση. Αλλάζει ολόκληρο το παιχνίδι και φέρνει το καλωσόρισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τριπλάσια ώθηση, περισσότερη δυναμική και ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες, η Elabet ζει μαζί σου το κορυφαίο ποδοσφαιρικό καλοκαίρι με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Καθώς το ενδιαφέρον κορυφώνεται και οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από φαβορί, εκπλήξεις, αστέρες και μεγάλες μονομαχίες, η Elabet δίνει την ευκαιρία στους νέους παίκτες να μπουν στη δράση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τώρα και μέχρι τον μεγάλο τελικό, κάθε στιγμή αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύεται από μια προσφορά σχεδιασμένη ειδικά για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Η νέα Προσφορά Γνωριμίας σου δίνει λόγους να μπεις τώρα στη δράση:

  • Γιατί το Μουντιάλ θέλει μεγαλύτερο παιχνίδι
  • Γιατί κάθε σέντρα, κάθε γκολ και κάθε ντέρμπι παίζονται αλλιώς με x3 boost
  • Γιατί η εμπειρία απογειώνεται από τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελικό
  • Γιατί οι μεγάλες διοργανώσεις αξίζουν μεγάλες προσφορές
  • Γιατί κάθε ποδοσφαιρική βραδιά γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική
  • Γιατί εσύ τώρα παίζεις μπάλα σε άλλο επίπεδο

Η πιο καυτή ποδοσφαιρική περίοδος της χρονιάς συναντά το πιο δυνατό καλωσόρισμα που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στην Elabet. Όλα είναι έτοιμα για βραδιές γεμάτες ένταση, ανατροπές, μεγάλες στιγμές και ατελείωτη ποδοσφαιρική δράση.

Το παιχνίδι μεγαλώνει. Η ένταση ανεβαίνει.
Και η νέα Welcome Προσφορά κινείται σε mode… World Cup.

Αν πρόκειται για Μουντιάλ, Ela όπως είσαι!

Ela με τριπλάσια δύναμη…

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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