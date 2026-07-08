Sportingbet – Ποια ομάδα θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Ώρα προημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης να έχουν ως στόχο την κούπα!

Sportingbet: Μακροχρόνια για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή & τον 1ο σκόρερ!

Φαβορί οι Γάλλοι

Τον πρώτο λόγο για να φτάσει στην κορυφή του κόσμου και να επαναφέρει την κούπα στην Γαλλία έχουν οι «τρικολόρ». Η ομάδα του Ντεσάν από την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου έχει δείξει τις ορέξεις της και με… όπλο την μεσοεπιθετική της γραμμή είναι ικανή να διαλύσει οποιαδήποτε άμυνα. Τα 14 γκολ ενεργητικό με τις 88 τελικές προσπάθειες (39 εντός εστίας) δείχνουν αναμφίβολα την πίεση των Γάλλων προς τις αντίπαλες άμυνες. Η τριπλέτα Μπαπέ (7 γκολ, 2 ασίστ), Ντεμπελέ (4 γκολ, 2 ασίστ) και Ολίσε (5 ασίστ) δείχνει ασταμάτητη για να φτάσει την Γαλλία ως την κατάκτηση του τροπαίου. Στο 2.75 η απόδοση που προσφέρεται στην Sportingbet. Το 2ο μεγάλο φαβορί που ακολουθεί τους Γάλλους είναι η Αργεντινή του Μέσι. Ο σταρ της «αλμπισελέστε» ηγείται για ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση της Εθνικής ομάδα της χώρας του και με τα 8 γκολ που έχει πετύχει μέχρι στιγμής έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα να βγει και πρώτος σκόρερ αν φυσικά η Αργεντινή φτάσει ως το τέλος. Η απόδοση για την back – to – back κατάκτηση του τίτλου βρίσκεται στο 4.50 στην Sportingbet ενώ για να σημειώσει τα περισσότερα γκολ ο Μέσι προσφέρεται στο 2.10.

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Από κοντά Ισπανία & Αγγλία

Μπορεί Μπαπέ και Μέσι να έχουν τραβήξει όλα τα βλέμματα επάνω τους σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά τόσο η Ισπανία, όσο και η Αγγλία είναι μέσα στα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση της κούπας. Η «φούρια ρόχα» θυμίζει σε πολλές περιπτώσεις την ομάδα του 2010, η οποία και έφτασε στο υψηλότερο σκαλί της διοργάνωσης. Με ποδόσφαιρό κατοχής, σημαντικό βάρος στην αμυντική της λειτουργία και νίκες με… μισό γκολ η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε προσφέρεται στο 4.50. Εντός τετράδας και η Αγγλία η οποία ψάχνει να κάνει το “Ιt’s Coming Home” πράξη. Με του Κέιν και Μπέλινγκχαμ να ηγούνται τα «τρία λιοντάρια» παίζουν στο 5.50 για να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου από το 1966!

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