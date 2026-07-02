Ματσάρα στο Πορτογαλία – Κροατία με super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Δύο Ευρωπαϊκές “υπερδυνάμεις” διασταυρώνονται σε μια αναμέτρηση που μόνο ένας θα ζήσει τη συνέχεια του Παγκοσμίου!

Η Πορτογαλία του Ρονάλντο και η Κροατία του Μόντριτς θα ανταγωνιστούν για τον υπέρτατο στόχο του Παγκοσμίου αφού και οι δύο έχουν φτάσει πολύ κοντά και είναι το μόνο που δεν έχουν καταφέρει στις θρυλικές τους καριέρες! Και το καλύτερο; Ζεις κάθε λεπτό αυτής της “τιτανομαχίας” live στη Stoiximan, εκεί όπου το παιχνίδι σου εξελίσσεται μαζί με κάθε πάσα και κάθε φάση των δύο θρύλων!

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Οι δύο χώρες κουβαλούν μια εξαιρετικά έντονη προϊστορία σε μεγάλες διοργανώσεις, με την Πορτογαλία να έχει τον πρώτο λόγο, επικρατώντας 5 φορές έναντι σε καμία της Κροατίας. Η Κροατία, η «βασίλισσα» των παρατάσεων και των νοκ-άουτ, στηρίζεται στην ικανότητά της να ελέγχει τον ρυθμό των αγώνων. Θα το καταφέρει απέναντι στην Πορτογαλία κάνοντας την ¨παρθενική¨ νίκη ανάμεσα τους στην πρώτη τους συνάντηση Παγκοσμίου στην ιστορία τους;

Ρονάλντο ή Μόντριτς; Ποιός θα καταφέρει να προκριθεί στη φάση των “16” στο τελευταίο τους Παγκόσμιο; Ένα είναι το σίγουρο, το στοιχηματικό ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορική αναμέτρηση κορυφώνεται στη Stoiximan, αφού η αναμέτρηση θα είναι Live!

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