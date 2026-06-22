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Les Bleus: Η «παρέλαση» των αστέρων της Γαλλίας πάει στο Μουντιάλ για να γράψει ιστορία!

Les Bleus: Η «παρέλαση» των αστέρων της Γαλλίας πάει στο Μουντιάλ για να γράψει ιστορία!

Όταν μιλάμε για τη Γαλλία, μιλάμε για το πιο τρομακτικό, γεμάτο και ποιοτικό ρόστερ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι “Les Bleus” δεν ήρθανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο απλά για να διεκδικήσουν το τρόπαιο· ήρθανε για να επιβεβαιώσουν την απόλυτη κυριαρχία τους και να γράψουν ιστορία.

Με μία ομάδα γεμάτη προσωπικότητες που έχουν συνηθίσει να σηκώνουν τις μεγαλύτερες κούπες του πλανήτη, οι Γάλλοι δείχνουν έτοιμοι να πατήσουν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Γαλλίας είναι ότι δεν εξαρτάται από έναν μόνο τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να σε «πνίξει» με την κατοχή, μπορεί να σου δώσει γήπεδο και να σε διαλύσει στην κόντρα-επίθεση μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ διαθέτει physical παιχνίδι που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη εθνική ομάδα.

Ταχύτητα που δεν κόβεται ούτε με φάουλ, απίστευτη διορατικότητα και παίκτες που χρειάζονται μισή ευκαιρία για να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό. Ένας πάγκος που θα μπορούσε άνετα να κατεβεί ως ξεχωριστή ομάδα στο Μουντιάλ.

Θα επιβεβαιώσει η Γαλλία τον τίτλο του υπερ-φαβορί στη Novibet;

Η Γαλλία είναι το πιο σταθερό «τρένο» των μεγάλων διοργανώσεων και η Novibet έχει ήδη διαμορφώσει τις κορυφαίες αγορές για την πορεία των «Τρικολόρ».

Το να αναδειχθεί η Γαλλία Νικήτρια Διοργάνωσης φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των επιλογών. Στην πλατφόρμα της Novibet θα βρεις επίσης special bets για τα συνολικά γκολ της Γαλλίας στο τουρνουά, head-to-head αγορές με άλλες υπερδυνάμεις και εκατοντάδες επιλογές για live betting.

Η γαλλική αρμάδα είναι έτοιμη. Θα διατηρήσει τα σκήπτρα της η παρέα των αστεριών;

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