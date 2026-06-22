ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

bwin: Αργεντινή – Αυστρία με 0% Γκανιότα*!

bwin: Αργεντινή - Αυστρία με 0% Γκανιότα*!

Για την 1η θέση του 10ου ομίλου, θα παίξουν στις 20:00 Αργεντινή και Αυστρία στο Ντάλας. Από τρεις βαθμούς έχει η κάθε ομάδα.

bwin: Αργεντινή – Αυστρία με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Με την αύρα του Μέσι
Η Αργεντινή ξεκίνησε εντυπωσιακά το Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 3-0 της Αλγερίας και με τον Λιονέλ Μέσι σε… άγρια κατάσταση, να σημειώνει χατ-τρικ! Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι έστειλε σαφές μήνυμα με το «καλημέρα», ότι δεν πήγε στα γήπεδα των ΗΠΑ, απλά για να αμυνθεί του τίτλου της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, αλλά για να διεκδικήσει την back-to-back κατάκτησή του. Σε τρομερή κατάσταση η «αλμπισελέστε», η έχει πανηγυρίσει στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις με συνολικό σκορ 24-1. Οι εννέα συνεχόμενες (Νοέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016) το μεγαλύτερο σερί της. Μόλις μία ήττα στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της σε φάση ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες (4 νίκες, 3 ισοπαλίες), μετρά η Αργεντινή. Αυτή καταγράφηκε το 2018 από την Κροατία με 3-0. Στην bwin βρίσκουμε στο 4.20 και σε Ενισχυμένη Απόδοση, να σκοράρει πρώτος απόψε ο Λιονέλ Μέσι.

bwin: Αργεντινή – Αυστρία με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Για την υπέρβαση
Η Αυστρία με μία πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, διεκδικεί απόψε την κορυφή του ομίλου, πιστοποιώντας και την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η “Das Team” ξεκίνησε στο Μουντιάλ με νίκη 3-1 επί της Αλγερίας. Θα επιδιώξει να κάνει το 2×2 στις δύο πρώτες αγωνιστικές για πρώτη φορά από το 1982! Οι Αυστριακοί είναι αρκετά δυνατοί στις στημένες φάσεις, καθώς τα επτά από τα δέκα τελευταία γκολ τους σε Μουντιάλ, προήλθαν από στατικές φάσεις. Συγκεκριμένα τρία από κόρνερ, δύο από εκτέλεση πέναλτι, ένα από εκτέλεση φάουλ και ένα από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Παράλληλα τα 15 από τα τελευταία 17 γκολ της σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 3.20 κυμαίνεται η απόδοση στην bwin, να προηγηθεί οποιαδήποτε στιγμή η Αυστρία.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΑΥΣΤΡΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα