bwin: Αργεντινή – Αυστρία με 0% Γκανιότα*!

Για την 1η θέση του 10ου ομίλου, θα παίξουν στις 20:00 Αργεντινή και Αυστρία στο Ντάλας. Από τρεις βαθμούς έχει η κάθε ομάδα.

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Με την αύρα του Μέσι

Η Αργεντινή ξεκίνησε εντυπωσιακά το Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 3-0 της Αλγερίας και με τον Λιονέλ Μέσι σε… άγρια κατάσταση, να σημειώνει χατ-τρικ! Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι έστειλε σαφές μήνυμα με το «καλημέρα», ότι δεν πήγε στα γήπεδα των ΗΠΑ, απλά για να αμυνθεί του τίτλου της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, αλλά για να διεκδικήσει την back-to-back κατάκτησή του. Σε τρομερή κατάσταση η «αλμπισελέστε», η έχει πανηγυρίσει στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις με συνολικό σκορ 24-1. Οι εννέα συνεχόμενες (Νοέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016) το μεγαλύτερο σερί της. Μόλις μία ήττα στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της σε φάση ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες (4 νίκες, 3 ισοπαλίες), μετρά η Αργεντινή. Αυτή καταγράφηκε το 2018 από την Κροατία με 3-0. Στην bwin βρίσκουμε στο 4.20 και σε Ενισχυμένη Απόδοση, να σκοράρει πρώτος απόψε ο Λιονέλ Μέσι.

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Για την υπέρβαση

Η Αυστρία με μία πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, διεκδικεί απόψε την κορυφή του ομίλου, πιστοποιώντας και την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η “Das Team” ξεκίνησε στο Μουντιάλ με νίκη 3-1 επί της Αλγερίας. Θα επιδιώξει να κάνει το 2×2 στις δύο πρώτες αγωνιστικές για πρώτη φορά από το 1982! Οι Αυστριακοί είναι αρκετά δυνατοί στις στημένες φάσεις, καθώς τα επτά από τα δέκα τελευταία γκολ τους σε Μουντιάλ, προήλθαν από στατικές φάσεις. Συγκεκριμένα τρία από κόρνερ, δύο από εκτέλεση πέναλτι, ένα από εκτέλεση φάουλ και ένα από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Παράλληλα τα 15 από τα τελευταία 17 γκολ της σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 3.20 κυμαίνεται η απόδοση στην bwin, να προηγηθεί οποιαδήποτε στιγμή η Αυστρία.

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