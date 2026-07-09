Για μια θέση στην τετράδα, με σούπερ αποδόσεις στη winmasters!

Τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 είναι εδώ! Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και η αγωνία… χτυπάει κόκκινο. Η αυλαία της οκτάδας ανοίγει με μια τρομερή «μονομαχία» σαν ρεβάνς των ημιτελικών του 2022.

Γαλλία και Μαρόκο ακονίζουν τα ξίφη τους για την επικείμενη μεταξύ τους ματσάρα, την ώρα που η winmasters έχει ετοιμάσει τις κορυφαίες αποδόσεις της αγοράς για αυτή.

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Όπως και να το κάνουμε, η Γαλλία είναι φανταστική φέτος. Αποτελεί ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση, οπότε αναπόφευκτα είναι φαβορί και σε αυτό το παιχνίδι. Στο 1.58 βρίσκουμε τη νίκη της, με αυτή του Μαρόκου στο 6.50 και την ισοπαλία στο 3.80.

Προφανώς, έχει το δικό της ενδιαφέρον και η αγορά των γκολ. Το σχετικό line έχει τοποθετηθεί στο 2,5, με το Over να προσφέρεται στο 1.98 και το Under στο 1.82.

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Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε και με τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα, τα οποία δεν είναι άλλα από τα ειδικά και τα συνδυαστικά. Τα βρίσκουμε σε πληθώρα στη winmasters και πάνε… χεράκι-χεράκι με τις αποδοσάρες τους.

Για παράδειγμα, έχει αξία και το combo για πρώτο γκολ από τον Εμπαπέ, μαζί με Over 6,5 κόρνερ Γαλλίας και Over 1,5 κάρτα Μαρόκου στο 8.50 αλλά και η διπλή ευκαιρία του Μαρόκου με G/G και σκόρερ τον Σαϊμπάρι στο 9.40.

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