Γαλλία – Μαρόκο με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (9/7)

Η Γαλλία αντιμετωπίζει στο Φόξμπορο των ΗΠΑ το Μαρόκο σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. H ομάδα που θα προκριθεί θα συναντήσει στα ημιτελικά είτε την Ισπανία είτε το Βέλγιο. Η τυπικά γηπεδούχος Γαλλία μετράει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 6 ματς απέναντι στο Μαρόκο (14-6 γκολ).

Η Γαλλία στους «16» ζορίστηκε πολύ για να νικήσει με 1-0 την Παραγουάη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ σημείωσε το μοναδικό τέρμα με πέναλτι. Η ομάδα του Ντεσάν ήταν ανώτερη, αλλά δυσκολεύτηκε απέναντι στην πολυπρόσωπη και σκληρή άμυνα της «αλμπιρόχα».

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Το Μαρόκο, από την άλλη, στους «16» ξεπέρασε με 3-0 τον Καναδά. Το τελικό σκορ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το ματς ήταν πιο κοντά από ό,τι δείχνει το εύρος των τριών τερμάτων. Πάντως, η ποιότητά του Μαρόκου έκανε εν τέλει τη διαφορά.

Ο άσος της Γαλλίας προσφέρεται στο 1.62** και το διπλό του Μαρόκου ανέρχεται στο 6.20** στην πλατφόρμα της Betsson. Με Bet Builder, η νίκη Γαλλίας σε συνδυασμό με Goal/Goal και Over 2.5 γκολ φτάνει στο 3.79**.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Gillette Stadium», το Over 0.5 ασίστ από τον Michael Olise (Γαλλία) ανεβαίνει στο 2.80** (από 2.60), ο συνδυασμός νίκη Γαλλίας + Over 2.5 γκολ ανέρχεται στο 2.90** (από 2.65), ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο εμφανίζεται στο 3.35** (από 3.15).

Παράλληλα, το Over 10.5 σουτ στην εστία το βλέπουμε στο 2.80** (από 2.64), το να προκριθεί το Μαρόκο φτάνει στο 3.95** (από 3.70), ενώ το να σκοράρει οποτεδήποτε ο Ayoub El Kaabi (Μαρόκο) πάει στο 4.40** (από 4.00). Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, το να είναι πρώτος σκόρερ ο Kylian Mbappe (Γαλλία) εκτοξεύεται στο 3.85** (από 3.00).

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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