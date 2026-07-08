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Έπαθλο ανταμοιβής, 1026 Δώρα* χωρίς κατάθεση και ματσάρα Γαλλία – Μαρόκο!

Ήταν 48, τώρα έχουν μείνει μόνο 8! Τα “ντέρμπι” πλέον είναι αναπόφευκτα και ένα από αυτά είναι το Γαλλία – Μαρόκο. Η Γαλλία μοιάζει ασταμάτητη όμως και οι Μαροκινοί έχουν αποδείξει πως θέλουν να αλλάξουν την ιστορία του 2022! Ζείς πιο έντονα το “ντέρμπι” μέσα από το Mission της Stoiximan, διεκδικώντας έπαθλο* ανταμοιβής!

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Η Γαλλία, πέρασε το εμπόδιο των “16” νικώντας την Παραγουάη σε ένα σκληρό ματς στο οποίο τη λύση έδωσε ο Κίλιαν Εμπαπέ σκοράροντας με πέναλτι, δίνοντας έτσι την νίκη με 1-0, επιβεβαιώνοντας πως θέλει να καταφέρει ο,τι δεν έκανε στην προηγούμενη διοργάνωση!

Από την άλλη, το Μαρόκο θριάμβευσε απέναντι στον Καναδά με το τρομερό 3-0. Ο φανταστικός Ουναί σκόραρε δύο από τα 3 γκολ της αναμέτρησης με τον Ραχίμι να συμπληρώνει το τρίτο.

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Οι δύο ομάδες, καλούνται να αναβιώσουν ένα “rematch” του 2022. Στην φάση των “4” τότε, η Γαλλία είχε επικρατήσει με 2-0! Τώρα παίζουν , για το ποιός θα περάσει στους “8”, με το Μαρόκο να θέλει άτυπα να ανατρέψει την τότε ήττα! Θα τα καταφέρει;

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