Γαλλία – Αγγλία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Γαλλία και η Αγγλία κοντράρονται σε νοκ άουτ αναμέτρηση στο Μαϊάμι για την 3η θέση του Μουντιάλ 2026. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Αν και απογοητευμένες που δεν πέρασαν στον τελικό, θα κάνουν τα πάντα για να πάρουν την τιμητική 3η θέση και να ολοκληρώσουν την πορεία τους όσο καλύτερα μπορούν. Η Γαλλία μετράει 10 νίκες, 5 ισοπαλίες και 17 ήττες με αντίπαλο την Αγγλία (41-72 γκολ).

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Η Γαλλία στα ημιτελικά έχασε με 2-0 από την Ισπανία. Δεν ήταν ο εαυτός της σε κανένα σημείο και δεν μπήκε ποτέ ουσιαστικά στο ματς. Κατώτερη των περιστάσεων, κυνηγούσε τους Ισπανούς χωρίς να δημιουργεί. Το παιχνίδι στράβωσε γρήγορα για τους «μπλε» και έκτοτε δεν μπόρεσαν να ισορροπήσουν.

Η Αγγλία, από την άλλη, έχασε με 2-1 από την Αργεντινή. Προηγήθηκε στην αρχή του β’ μέρους με τον Άντονι Γκόρντον, σε ένα σημείο του ματς που έδειχνε να έχει τον έλεγχο, αλλά στη συνέχεια γύρισε πολύ πίσω και έπαιξε για να προστατεύσει το προβάδισμά της και τελικά το πλήρωσε ακριβά. Δεν μπορούσε να σταματήσει τον Μέσι, που έφτιαξε και τα δύο γκολ των Αργεντινών.

Ο άσος της Γαλλίας προσφέρεται στο 1.95* και το διπλό της Αγγλίας ανέρχεται στο 3.95** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να σημειωθεί Over 2.5 γκολ δίνεται στο 1.48**, ενώ το αντίστοιχο Under τοποθετείται στο 2.75**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις φυσικά και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «Hard Rock Stadium», το Over 11.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.25** (από 3.02), το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.35** (από 3.15), ενώ το Over 2.5 σουτ από τον Harry Kane εμφανίζεται στο 6.95** (από 6.50).

Επιπλέον, το να σκοράρει ή να δώσει ασίστ ο Marcus Rashford το βλέπουμε στο 2.90** από 2.65, ενώ το να σημειώσει το πρώτο γκολ ο Kylian Mbappe πάει στο 4.95** (από 4.50). Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, ο συνδυασμός νίκη Γαλλίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.20** από 2.55.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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