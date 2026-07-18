ELABET: Μικρός τελικός με 0% γκανιότα και «Χρυσή Ενίσχυση» σε με σκόρερ Ντεμπελέ

Γαλλία και Αγγλία μπορεί να μην κατάφεραν να διεκδικήσουν το μεγάλο τρόπαιο της 19ης Ιουλίου, όμως οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Αμφότερες άλλωστε θα κοντραριστούν στο μικρό τελικό για την κατάκτηση της 3ης θέσης, έστω κι αν πρόκειται για λόγους απλού πρεστίζ. Οι Μπλε για πολλούς θεωρούνταν ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η πορεία τους μέχρι τα ημιτελικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέχρι και τρομακτική! Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν είχε καταγράψει το απόλυτο με έξι σερί νίκες σε φάση ομίλων και νοκ-άουτ, με την επιθετική της γραμμή να τρομάζει.

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Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν σταματούσε να σκοράρει ως ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με οκτώ γκολ, τη στιγμή που παίκτες όπως ο Ολίσε και ο Ντεμπελέ έχουν αποδείξει πως χάρη στην ποιότητά τους μπορούν να κάνουν τη ζημιά απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα. Η Ισπανία βέβαια βρήκε τη λύση στον ημιτελικό, καθώς σε μια κυριαρχική εμφάνιση με τρομερή κυκλοφορία «έπνιξε» τους Γάλλους και με το τελικό 2-0 κατάφερε να κλειδώσει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Ήταν η τρίτη διαδοχική νίκη της Ρόχα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, σε μια σαφή απόδειξη πως τους έχει πάρει τον αέρα.

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Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ωστόσο, είναι η μοναδική που μπορεί να ισχυρίζεται πως έχει αυτή την τιμή. Η Γαλλία άλλωστε παραμένει κραταιά δύναμη, διανύει ένα εξαιρετικό Παγκόσμιο Κύπελλο και ίσως ψυχολογικά να αντέχει περισσότερο σε σχέση με τους Άγγλους. Κι αυτό διότι ο τρόπος που τα Τρία Λιοντάρια έχασαν το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ ήταν ιδιαίτερα βαρύς. Μέχρι το 85΄εξάλλου κρατούσαν την πρόκριση στα χέρια τους κόντρα στην Αργεντινή χάρη στο γκολ του Γκόρντον από το 55΄. Μέσα σε επτά λεπτά ωστόσο, η Αλμπισελέστε κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς στις τελευταίες στιγμές και με το τελικό 2-1 να τους κλέψει το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού με την Ισπανία.

Ήταν η τιμωρία για την ακατανόητα παθητική στάση που διατήρησε η ομάδα του Τόμας Τούχελ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η οποία μετά το προβάδισμα κλείστηκε στην περιοχή της και επέτρεπε στους παίκτες του Σκαλόνι να την βομβαρδίζουν με συνεχείς τελικές. Η αποκαρδιωτική εικόνα της σε συνδυασμό με το ψυχολογικό αποτύπωμα που θα έχει αφήσει αποτελούν μεγαλύτερη ένδειξη για το τι μέλλει γενέσθαι κόντρα στη Γαλλία, σε σύγκριση με την προηγούμενη πορεία της στο τουρνουά.

Κόντρα σε έναν αντίπαλο άλλωστε που μπορούσε να την κοιτάξει στα μάτια, η Αγγλία δείλιασε, προσπάθησε να ρίξει τον ρυθμό και δημιουργικά κινήθηκε σε ρηχότατα νερά. Και με το ρόστερ της Γαλλίας να… τρομάζει, μπορεί κάλλιστα να ακολουθήσει μια παρόμοια παθητική στάση που θα παραδώσει τα ηνία του αγώνα στην ομάδα του Ντεσάν.

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