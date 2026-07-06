Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η ποδοσφαιρική εβδομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει με ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι και ένα παιχνίδι που ήδη έχει έντονο παρασκήνιο!

Η Πορτογαλία και η Ισπανία έρχονται αντιμέτωπες στο Ντάλας σε μία αμφίρροπη αναμέτρηση με μεγάλο διακύβευμα. Ο νικητής θα βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει όποιον προκριθεί από το ΗΠΑ – Βέλγιο.

Οι τυπικά γηπεδούχοι, μπορεί να δυσκολεύτηκαν αρκετά στους «32» με αντίπαλο την Κροατία, όμως χάρη σε ένα γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις πήραν μία σπουδαία νίκη.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, πέτυχε το πρώτο του γκολ σε νοκ άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου και τώρα θέλει να δώσει συνέχεια.

Από την άλλη η Ισπανία, κυριάρχησε απέναντι στην Αυστρία έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ογιαρθάμπαλ. Ο επιθετικός της Σοσιεδάδ πέτυχε δύο γκολ και το τελικό 3-0 αποτυπώνει την εικόνα του αγώνα.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης μοιάζουν να έχουν τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση, την ώρα που η Πορτογαλία θα παίξει για τη νίκη.

Πορτογαλία – Ισπανία 1:4.05 X: 3.70 2: 2.05

Οι ΗΠΑ υποδέχονται στο Σιάτλ το Βέλγιο και η συζήτηση για το παιχνίδι έχει «φουντώσει» από την Κυριακή. Αιτία αποτέλεσε η απόφαση της FIFA να επιτρέψει στον Μπαλογκάν να αγωνιστεί παρά το γεγονός ότι αποβλήθηκε στην αναμέτρηση με τη Βοσνία.

Μάλιστα όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον πρόεδρο της FIFA, Ινφαντίνο προκειμένου να του ζητήσει την άρση της ποινής.

Όπως είναι λογικό η εξέλιξη αυτή έχει φέρει σφοδρές αντιδράσεις, με το Βέλγιο να βγάζει ανακοίνωση και άπαντες να σχολιάζουν ειρωνικά την απόφαση.

Ο προπονητής της ομάδας, Ρούντι Γκαρσιά έκανε λόγο για… Πρωταπριλιά ενώ τόνισε ότι το Βέλγιο θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το ποδόσφαιρο.

Το αγωνιστικό κομμάτι έχει περάσει για την ώρα σε δεύτερη μοίρα, με τις ΗΠΑ να έχουν δείξει όντως καλό πρόσωπο έως τώρα όμως το κλίμα στον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι υπέρ τους.

ΗΠΑ – Βέλγιο 1: 2.70 X: 3.50 2: 2.90

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