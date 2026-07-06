Πορτογαλία – Ισπανία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Πορτογαλία συναντά στο Άρλινγκτον την Ισπανία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ. H ομάδα που θα περάσει στους «8» θα παίξει με όποια προκριθεί από το ΗΠΑ – Βέλγιο. Η Πορτογαλία μετράει 6 νίκες, 18 ισοπαλίες και 17 ήττες με αντίπαλο την Ισπανία (47-79 γκολ).

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Η Πορτογαλία στους «32» ξεπέρασε με 2-1 την Κροατία. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 53’, αλλά στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση. Ισοφάρισε με πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68’ και νίκησε με γκολ του Ράμος στο 94’. Έφτασε τα 9 σερί ματς χωρίς ήττα (6 νίκες).

Η Ισπανία στους «32» νίκησε σχετικά εύκολα με 3-0 την Αυστρία. Σε κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια της στο Μουντιάλ 2026 δεν έχει δεχθεί γκολ. Ωστόσο, ήταν η επίθεσή της εκείνη που έκανε τη διαφορά. Ο Ογιαρθάμπαλ σκόραρε στο 36’ και το 89’ και ανάμεσα σ’ αυτά τα γκολ βρήκε δίχτυα ο Πόρο στο 66’.

Ο άσος της Πορτογαλίας ανέρχεται στο 4.15** και το διπλό της Ισπανίας στο 1.95**, όσο προσφέρεται και το Over 2.5 γκολ. Το αντίστοιχο Under πάει στο 1.88**. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες το βλέπουμε στο 1.78**, ενώ το N/G εμφανίζεται στο 2.02**. Αναφορικά με την πρόκριση, αυτή της Πορτογαλίας βρίσκεται στο 2.70** και εκείνη της Ισπανίας στο 1.47**.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στο «AT&T Stadium», το να κερδίσει η Πορτογαλία οποιοδήποτε ημίχρονο πάει στο 2.65**, το Over 0.5 ασίστ από τον Bruno Fernandes ανεβαίνει στο 4.05**, ενώ το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Lamine Yamal ανέρχεται στο 2.35**.

Παράλληλα, το να σκοράρει ο Mikel Oyzarzabal το βλέπουμε στο 2.55*, το να βρει δίχτυα ο Christiano Ronaldo τοποθετείται στο 2.90**, ενώ το Over 10.5 σουτ στην εστία φτάνει στο 4.05** στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson. Με Σούπερ Ενίσχυση, o συνδυασμός νίκη Ισπανίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.00** από 3.10.

Αήττητο για 17 παιχνίδια το Βέλγιο

Στο «Lumen Field» του Σιάτλ, οι ΗΠΑ φιλοξενούν το Βέλγιο, σε έναν ακόμη αγώνα για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι ΗΠΑ προκρίθηκαν δίκαια από τους «32», νικώντας 2-0 τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, αν και έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 64’.

Το Βέλγιο επικράτησε 3-2 στην παράταση της Σενεγάλης, η οποία προηγούταν με 2-0 μέχρι το 85’ και είχε χάσει και άλλες ευκαιρίες για γκολ. Αυτός είναι και ο λόγος που τα πρόσωπα των Βέλγων έδειχναν ότι ούτε και οι ίδιοι δεν πίστευαν τι είχε συμβεί. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά συμπλήρωσε 17 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα (10 νίκες).

Ο άσος των ΗΠΑ δίνεται στο 2.68**, ενώ το διπλό του Βελγίου το βλέπουμε στο 2.80**. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες τοποθετείται στο 1.58**, την ώρα που το N/G ανέρχεται στο 2.32**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 2.75**, το Over 1.5 γκολ του Βελγίου ανεβαίνει στο 2.35**, ενώ το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Christian Mate Pulisic πάει στο 3.10**.

Επιπλέον, το Over 0.5 ασίστ από τον Kevin De Bruyne το συναντάμε στο 3.20**, το να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους οι ΗΠΑ το βλέπουμε στο 4.00**, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 φτάνει στο 6.85**. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, το να σκοράρει ο Romelu Lukaku πάει στο 3.20** από 2.50.

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