bwin: Παγκόσμιο Κύπελλο: Ποιος θα κατακτήσει την κούπα;

Δύο ντερμπάρες φιγουράρουν στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Αύριο στις 22:00 το Γαλλία – Ισπανία και την Τετάρτη (15/07) το Αγγλία – Αργεντινή.

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Ευρω… ντέρμπι

Γαλλία και Ισπανία έφτασαν στα ημιτελικά και μέσα από ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι, ψάχνουν τον δρόμο μέχρι τον τελικό της Νέας Υόρκης (19/07). Οι «τρικολόρ» έχουν… τρομάξει κόσμο στο φετινό Μουντιάλ. Έχουν σημειώσει 16 γκολ (2η καλύτερη επίθεση πίσω από την Αργεντινή), ενώ με 47 τελικές εντός εστίας, καταγράφουν την κορυφαία επίδοση! Οκτώ γκολ ο Μπαπέ (1ος σκόρερ με τον Μέσι) και ακόμα τρεις ασίστ, για τον αρχηγό των Γάλλων. Παράλληλα ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει βρει πέντε φορές δίχτυα, με τον Μάικλ Ολίζε να βρίσκεται στις πέντε ασίστ. Την ίδια ώρα η ομάδα του Ντεσάν έχει δεχτεί μόλις ένα τέρμα! Στην bwin βρίσκουμε στο 2.50 την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την Γαλλία. Υπάρχει καλύτερα; Αναφορικά με την αμυντική λειτουργία, ναι! Αυτή της Ισπανίας με μόλις ένα τέρμα παθητικό. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης παρουσιάζεται εκπληκτική στην άμυνα, έχοντας σκοράρει παράλληλα 11 γκολ με 40 τελικές εντός εστίας. Κρυφός… άσος; Ο Μικέλ Μερίνο, που ήρθε από τον πάγκο και κόντρα σε Πορτογαλία (φάση των «16») και με Βέλγιο (προημιτελικά) έβαλε το γκολ που έδωσε τις δύο μεγάλες προκρίσεις. Στο 4.33 τιμάται η απόδοση στην bwin, να κατακτήσει την κούπα η Ισπανία.

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Ντέρμπι 64 ετών

Αγγλία και Αργεντινή στον άλλο ημιτελικό. Ένα ντέρμπι που κρατά 64 χρόνια και συνεχίζει! Η Αγγλία χρειάστηκε την παράταση για να αποκλείσει τη Νορβηγία και μία μοναδική… παράσταση από τον Τζουντ Μπέλιγκχαμ. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε δύο γκολ, ισοφαρίζοντας αρχικά και δίνοντας την πρόκριση στη συνέχεια, φτάνοντας τα έξι τέρματα. Όσα δηλαδή και ο αρχηγός των «τριών λιονταριών», Χάρι Κέιν. Αναμφίβολα οι κορυφαίοι παίκτες της ομάδας του Τόμας Τούχελ, που μετρά 13 γκολ σε 39 τελικές εντός εστίας. Μόνο στο 0-0 με την Γκάνα και το 2-0 επί του Παναμά (αμφότερες αναμετρήσεις για τον όμιλο), διατήρησε απαραβίαστη την εστία του ο Πίκφορντ. Στην bwin να κατακτήσει το Παγκόσμιο η Αγγλία, τιμάται σε απόδοση 4.33. Η Πρωταθλήτρια Κόσμου Αργεντινή στα προημιτελικά χρειάστηκε κι εκείνη την παράταση, για να κάμψει την αντίσταση της Ελβετίας. Ο Λιονέλ Μέσι «τρέχει» τρομερά το τουρνουά με οκτώ γκολ και θέλει το ιστορικό back-to-back. Μπορεί να γιγαντώσει κι άλλο τον μύθο του ο “Pulga”; Στο 5.00 η απόδοση της κατάκτησης του τίτλου από την Αργεντινή.

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