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bwin – Νέος μεγάλος νικητής με €110.000!

bwin - Νέος μεγάλος νικητής με €110.000!

Νέα επική νίκη στην bwin, με τον μεγάλο τυχερό να τα…σπάει όλα και να κερδίζει €110.000 με μία κίνηση!

Την… ψαριά του καλοκαιριού έβγαλε δίχως αμφιβολία, ο νέος νικητής της bwin. Συγκεκριμένα στις 17/06 ο μεγάλος τυχερός είδε το όνομα του να περνά στο «πάνθεον» των κορυφαίων νικητών, κερδίζοντας €110.000!

Γρήγορο και εύκολο παιχνίδι! Live Casino και κινητό πάνε μαζί με το app της bwin!

Στο Live Casino της bwin ζεις μοναδικές στιγμές διασκέδασης με ελληνικά τραπέζια Μπλάκτζακ ή Ρουλέτας. Με διάσημα Live Game Shows, νέα παιχνίδια κορυφαίων παρόχων και αμέτρητες επιλογές οποιαδήποτε ώρα της μέρας.

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21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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