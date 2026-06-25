Ουρουγουάη – Ισπανία: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (27/06)

Ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, η Ισπανία, αντιμετωπίζει την πάντα υπολογίσιμη Ουρουγουάη, σε μια αναμέτρηση στο κουπόνι που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Οι «φούριας ρόχας» προπορεύονται στον 8ο όμιλο, ρεαλιστικά έχουν «κλειδώσει» την πρόκριση για τους «32», με την Ουρουγουάη να «καίγεται» για το τρίποντο. Ας ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

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Ουρουγουάη – Ισπανία αποδόσεις

Η Ουρουγουάη μετράει δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς στη διοργάνωση, η τελευταία ήταν το 2-2 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι. Με νίκη περνάει στα νοκ άουτ, σε οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα δύσκολα θα πάρει το «εισιτήριο».

Η Ισπανία «ρέφαρε» άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο την γκέλα κόντρα στον Πράσινο Ακρωτήρι. Αποδίδοντας κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, ισοπέδωσε 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Πρακτικά της αρκεί ένας πόντος για να προκριθεί ως πρώτη από το γκρουπ.

Υπάρχει διαφορά δυναμικής στο ζευγάρι, γεγονός που αποτυπώνεται στις αποδόσεις από τη Winmasters, με την Ισπανία σε ρόλο απόλυτου «αφεντικού».

Πάντα χρήσιμη είναι μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου βρίσκουμε σε οριακά χαμηλότερη τιμή το Over 2,5.

Ουρουγουάη – Ισπανία ειδικά στοιχήματα

Η Ουρουγουάη καλείται να αντέξει το πρέσινγκ της Ισπανίας, αλλά οφείλει παράλληλα να… ξεμυτίσει από την περιοχή της. Πάντως, η «σελέστε» πήρε μέτριο βαθμό στο ανασταλτικό κομμάτι στα προηγούμενα δύο ματς. Με βάση αυτό το σκεπτικό έχουμε επιλέξει ένα ελκυστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ: 1-3 12.50 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ 2.90 2+G/G+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 6.30 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ 5.40 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ OVER 1,5 ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΟ 1ο ΗΜ. 7.25

Ουρουγουάη – Ισπανία ειδικά παικτών

Ο φορ των Ισπανών, Οϊαρθάμπαλ, διανύει ίσως την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του. Το να βρει δίχτυα για δεύτερο διαδοχικό ματς στο Μουντιάλ συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες επαλήθευσης.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΪΡΘΑΜΠΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.10 ΜΠΕΝΤΑΝΚΟΥΡ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 2.50 ΓΙΑΜΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 5.00

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