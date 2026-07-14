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bwin: Γαλλία – Ισπανία με 0% Γκανιότα*!

bwin: Γαλλία - Ισπανία με 0% Γκανιότα*!

Απόψε στο Άρλινγκτον του Τέξας, Γαλλία και Ισπανία θα «μονομαχήσουν», για μία θέση στον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ.

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Υπερηχητικοί… τρικολόρ
Η Γαλλία έχει… τρομάξει κόσμο στο φετινό Μουντιάλ, μετρώντας μόνο νίκες! Παράλληλα η επιθετική (16 γκολ υπέρ) και η αμυντική της γραμμή (δύο γκολ παθητικό) αποδίδει στο μέγιστο κι έτσι θεωρείται το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Οι «τρικολόρ» θα πάρουν μέρος στον 8ο ημιτελικό της ιστορίας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μόνο η Γερμανία έχει παραπάνω με 12. Αποκλείστηκαν στους τρεις πρώτους (1958, 1982, 1986), προκρίθηκαν στους τέσσερις τελευταίους (1998, 2006, 2018, 2022), παίρνοντας την πρόκριση χωρίς να δεχθούν γκολ στις τρεις πιο πρόσφατες. Σε δύο από αυτές, μάλιστα κατέκτησαν και την κούπα. Μπαπέ και Ντεμπελέ συνθέτουν ένα… εκρηκτικό δίδυμο στην επίθεση, καθώς έχουν δημιουργήσει 19 ευκαιρίες ο ένας για τον άλλον στο Παγκόσμιο (δέκα από τον Εμπαπέ προς τον Ντεμπελέ και εννέα αντίστροφα). Οκτώ γκολ και τρεις ασίστ συνολικά, για τον φορ της Ρεάλ Μαδρίτης. Πέντε τέρματα και δύο τελικές για τον άσο της Παρί Σεν Ζερμέν. Να σκοράρει 1ος ο Κιλιάν Μπαπέ, το βρίσκουμε στο 4.80 και σε Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin.

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Φούρια Ρόχα από… ατσάλι
Η Ισπανία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά έχοντας την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Μόλις ένα γκολ παθητικό για τη «Φούρια Ρόχα». Αυτό όμως ήρθε στον προημιτελικό με το Βέλγιο. «Ήρωας» της τελευταίας στιγμής ο Μικέλ Μερίνο, που έδωσε δύο προκρίσεις στην ομάδα του, με γκολ κι ερχόμενος από τον πάγκο. Στο 88’ έκρινε την πρόκριση κόντρα στο Βέλγιο (προημιτελικά) και στο 90’+1’ με την Πορτογαλία (φάση των «16»). Η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η προηγούμενη ήταν στο τουρνουά του 2010, όταν και κατέκτησε τον τίτλο. Παράλληλα, έχει προκριθεί στους έξι από τους επτά ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων (Μουντιάλ και EURO), αποκλείοντας μάλιστα τη Γαλλία σε αυτή τη φάση στο EURO 2024 (2-1). Μοναδικός αποκλεισμός; Στον ημιτελικό του EURO 2020 από την Ιταλία στα πέναλτι. Νίκη της Ισπανίας με μηδέν παθητικό, τιμάται στο 6.00 και σε Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin.

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ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΓΑΛΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
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