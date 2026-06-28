Αυτό το Wimbledon ποιος θα το πάρει; Οι μακροχρόνιες για κατάκτηση σε άνδρες και γυναίκες

Το Wimbledon, το πιο ιστορικό και παραδοσιακό Grand Slam του τένις έχει ξεκινήσει δυναμικά και το ενδιαφέρον για τις μακροχρόνιες αγορές έχει ήδη εκτοξευθεί. Στο All England Club οι αποδόσεις δείχνουν ήδη τα μεγάλα φαβορί, χωρίς όμως να λείπουν και οι επιλογές με υψηλότερο ρίσκο και μεγαλύτερη αξία.

Στο ATP, ο Γιανίκ Σίνερ αποτελεί το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Ιταλός έχει καθιερωθεί στην κορυφή του παγκόσμιου τένις και θεωρείται ο παίκτης που όλοι καλούνται να νικήσουν στο φετινό Wimbledon. Πίσω του ακολουθούν ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς, που κυνηγά ακόμη ένα Grand Slam, και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ενώ αρκετοί επικίνδυνοι grass court παίκτες παραμονεύουν για την έκπληξη.

ATP – Νικητής Wimbledon

• Γιανίκ Σίνερ – 1.57

• Νόβακ Τζόκοβιτς – 8.00

• Αλεξάντερ Ζβέρεφ – 9.00

• Τέιλορ Φριτζ – 25.00

• Μπεν Σέλτον – 25.00

• Ζοάο Φονσέκα – 35.00

• Αλεξάντερ Μπούμπλικ – 35.00

• Άλεξ Ντε Μινόρ – 35.00

• Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ – 35.00

• Ντανιίλ Μεντβέντεφ – 35.00

Στο WTA, η μάχη προμηνύεται ακόμη πιο αμφίρροπη. Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξεκινά ως το πρώτο φαβορί, όμως η διαφορά από τις βασικές ανταγωνίστριές της δεν είναι μεγάλη. Η πρώην πρωταθλήτρια Έλενα Ριμπάκινα γνωρίζει όσο λίγες τις ιδιαιτερότητες του γρασιδιού, ενώ η Ίγκα Σβιάτεκ, η Μίρα Αντρέεβα και η Αμάντα Ανισίμοβα συμπληρώνουν μία πεντάδα με πολλές πιθανότητες διάκρισης.

WTA – Νικήτρια Wimbledon

• Αρίνα Σαμπαλένκα – 3.50

• Έλενα Ριμπάκινα – 6.00

• Ίγκα Σβιάτεκ – 7.00

• Μίρα Αντρέεβα – 10.00

• Αμάντα Ανισίμοβα – 12.00

• Τζέσικα Πεγκούλα – 17.00

• Κόκο Γκοφ – 17.00

• Ελίνα Σβιτολίνα – 18.00

• Λίντα Νόσκοβα – 20.00

• Μάντισον Κις – 30.00

Με το επίπεδο του ανταγωνισμού να είναι ιδιαίτερα υψηλό και αρκετούς διεκδικητές να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, όλα δείχνουν πως το φετινό Wimbledon θα προσφέρει ακόμη μία διοργάνωση γεμάτη μεγάλες αναμετρήσεις, συγκινήσεις και συναρπαστικές ανατροπές.

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