ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Αυτό το Wimbledon ποιος θα το πάρει; Οι μακροχρόνιες για κατάκτηση σε άνδρες και γυναίκες

Αυτό το Wimbledon ποιος θα το πάρει; Οι μακροχρόνιες για κατάκτηση σε άνδρες και γυναίκες

Το Wimbledon, το πιο ιστορικό και παραδοσιακό Grand Slam του τένις έχει ξεκινήσει δυναμικά και το ενδιαφέρον για τις μακροχρόνιες αγορές έχει ήδη εκτοξευθεί. Στο All England Club οι αποδόσεις δείχνουν ήδη τα μεγάλα φαβορί, χωρίς όμως να λείπουν και οι επιλογές με υψηλότερο ρίσκο και μεγαλύτερη αξία.

Στο ATP, ο Γιανίκ Σίνερ αποτελεί το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Ιταλός έχει καθιερωθεί στην κορυφή του παγκόσμιου τένις και θεωρείται ο παίκτης που όλοι καλούνται να νικήσουν στο φετινό Wimbledon. Πίσω του ακολουθούν ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς, που κυνηγά ακόμη ένα Grand Slam, και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ενώ αρκετοί επικίνδυνοι grass court παίκτες παραμονεύουν για την έκπληξη.

ATP – Νικητής Wimbledon

• Γιανίκ Σίνερ – 1.57
• Νόβακ Τζόκοβιτς – 8.00
• Αλεξάντερ Ζβέρεφ – 9.00
• Τέιλορ Φριτζ – 25.00
• Μπεν Σέλτον – 25.00
• Ζοάο Φονσέκα – 35.00
• Αλεξάντερ Μπούμπλικ – 35.00
• Άλεξ Ντε Μινόρ – 35.00
• Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ – 35.00
• Ντανιίλ Μεντβέντεφ – 35.00

Στο WTA, η μάχη προμηνύεται ακόμη πιο αμφίρροπη. Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξεκινά ως το πρώτο φαβορί, όμως η διαφορά από τις βασικές ανταγωνίστριές της δεν είναι μεγάλη. Η πρώην πρωταθλήτρια Έλενα Ριμπάκινα γνωρίζει όσο λίγες τις ιδιαιτερότητες του γρασιδιού, ενώ η Ίγκα Σβιάτεκ, η Μίρα Αντρέεβα και η Αμάντα Ανισίμοβα συμπληρώνουν μία πεντάδα με πολλές πιθανότητες διάκρισης.

WTA – Νικήτρια Wimbledon

• Αρίνα Σαμπαλένκα – 3.50
• Έλενα Ριμπάκινα – 6.00
• Ίγκα Σβιάτεκ – 7.00
• Μίρα Αντρέεβα – 10.00
• Αμάντα Ανισίμοβα – 12.00
• Τζέσικα Πεγκούλα – 17.00
• Κόκο Γκοφ – 17.00
• Ελίνα Σβιτολίνα – 18.00
• Λίντα Νόσκοβα – 20.00
• Μάντισον Κις – 30.00

Με το επίπεδο του ανταγωνισμού να είναι ιδιαίτερα υψηλό και αρκετούς διεκδικητές να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, όλα δείχνουν πως το φετινό Wimbledon θα προσφέρει ακόμη μία διοργάνωση γεμάτη μεγάλες αναμετρήσεις, συγκινήσεις και συναρπαστικές ανατροπές.

Δείτε στην Elabet τα ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα με Τριπλή Προσφοράς* Γνωριμίας!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα