Ολυμπιακός – Ρεάλ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (24/05)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον τλεικόυ του Final-4 της ευρωλίγκα στην Αθήνα την πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε στον ημιτελικό της Φενέρ με 79-61 με κορυφαίους τους Πίτερς και Μιλουτίνοφ και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό.

Η ομάδα του Σέρζτιο Σκαριόλο, από την πλευρά της, στον έτερο ημιτελικό νίκησε με 105-90 την έκπληξη της διοργάνωσης Βαλένθια με τους Χεζόνια και Λάιλς να ξεχωρίζουν.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα στη regular season, τερματίζοντας δίκαια στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας στο κουπόνι 26 νίκες σε 38 αναμετρήσεις. Η Ρεάλ, στην κανονική διάρκεια τερμάτισε στην 3η θέση, εκμεταλλευόμενη την δυναμική της έδρας της έχοντας συνολικά ρεκόρ 24 νίκες σε 38 αγώνες.

Στα πλέι οφ, ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα με 3-0 το εμπόδιο της Μονακό, ενώ η Ρεάλ χρειάστηκε ένα παιχνίδι παραπάνω για να προσπεράσει το εμπόδιο της Χάποελ Τελ Αβίβ (3-1).

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ;

Το Ολυμπιακός – Ρεάλ live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 24 Μαΐου (21:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – Ρεάλ;

