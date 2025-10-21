Crazy Time: Διασκέδαση σε άλλο επίπεδο στο live casino της Novibet

Απεριόριστες δυνατότητες στο χέρι σου με το live καζίνο της Novibet.

Το «Wheel of Fortune» ή αλλιώς «Τροχός της Τύχης» ξεκίνησε να προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα της δεκαετίας του 1970, γνωρίζοντας τρομερή απήχηση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι, το οποίο μεταφέρθηκε και προβάλλεται μέχρι και σήμερα και στην Ελλάδα.

Ο δημοφιλής πάροχος Evolution, αντλώντας στοιχεία και την κεντρική ιδέα από εκεί, δημιούργησε το εντυπωσιακό Crazy Time, το οποίο θεωρείται ένα από τα αγαπημένα και παράλληλα επιτυχημένα παιχνίδια live casino! Φυσικά, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την πλατφόρμα ζωντανού καζίνο της Novibet.

Ο τρόπος παιχνιδιού απλός. Ο παρουσιαστής, σε κάθε γύρο, περιστρέφει τον τροχό, ο οποίος περιλαμβάνει αριθμούς (1,2,5,10), αλλά και τέσσερις ειδικές ενότητες! Ο χρήστης τοποθετεί το ποντάρισμά του στους αριθμούς που θεωρεί πως θα σταματήσει ο τροχός. Εφόσον ο δείκτης σταματήσει σε νούμερο, τότε αυτό γίνεται ο πολλαπλασιαστής του πονταρίσματός του!

Εάν ο δείκτης σταματήσει σε μία από τις τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες (Coin Flip, Cash Hunt, Pachinko, Crazy Time), τότε μία νέα περιπέτεια ξεκινά! Στην πρώτη, ο παίκτης καλείται να επιλέξει μία πλευρά του νομίσματος κι αν μαντέψει σωστά, τότε ο πολλαπλασιαστής που εμφανίζεται στην οθόνη, προστίθεται στο ποντάρισμά του. Στο Cash Hunt, ένας πίνακας με εκατοντάδες πολλαπλασιαστές εμφανίζεται κι ο παίκτης καλείται να στοχεύσει με το κανόνι του έναν, που θα προστεθεί στο ποντάρισμά του.

Αντίστοιχα, στο Pachinko, 16 πολλαπλασιαστές εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, εκεί όπου επιλέγεται σε ποιό σημείο θα προσγειωθεί η μπίλια που έρχεται από τον… ουρανό! Σε αυτή την κατηγορία οι πολλαπλασιαστές μπορούν να φτάσουν στο μάξιμουμ του 10.000x! Τέλος, το Crazy Time, φέρνει τον παρουσιαστή δίπλα στην κόκκινη πόρτα και έναν νέο τροχό, μέσα σε έναν τρελό ψηφιακό κόσμο! Οι πολλαπλασιαστές… πολλαπλασιάζονται, ο παρουσιαστής πατά το κουμπί και η νέα περιπέτεια ξεκινά.

