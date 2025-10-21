ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Crazy Time: Διασκέδαση σε άλλο επίπεδο στο live casino της Novibet

Απεριόριστες δυνατότητες στο χέρι σου με το live καζίνο της Novibet.

Το «Wheel of Fortune» ή αλλιώς «Τροχός της Τύχης» ξεκίνησε να προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα της δεκαετίας του 1970, γνωρίζοντας τρομερή απήχηση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι, το οποίο μεταφέρθηκε και προβάλλεται μέχρι και σήμερα και στην Ελλάδα.

Ο δημοφιλής πάροχος Evolution, αντλώντας στοιχεία και την κεντρική ιδέα από εκεί, δημιούργησε το εντυπωσιακό Crazy Time, το οποίο θεωρείται ένα από τα αγαπημένα και παράλληλα επιτυχημένα παιχνίδια live casino! Φυσικά, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την πλατφόρμα ζωντανού καζίνο της Novibet.

Ο τρόπος παιχνιδιού απλός. Ο παρουσιαστής, σε κάθε γύρο, περιστρέφει τον τροχό, ο οποίος περιλαμβάνει αριθμούς (1,2,5,10), αλλά και τέσσερις ειδικές ενότητες! Ο χρήστης τοποθετεί το ποντάρισμά του στους αριθμούς που θεωρεί πως θα σταματήσει ο τροχός. Εφόσον ο δείκτης σταματήσει σε νούμερο, τότε αυτό γίνεται ο πολλαπλασιαστής του πονταρίσματός του!

Στο live καζίνο της Novibet, το παιχνίδι είναι διασκέδαση!

Εάν ο δείκτης σταματήσει σε μία από τις τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες (Coin Flip, Cash Hunt, Pachinko, Crazy Time), τότε μία νέα περιπέτεια ξεκινά! Στην πρώτη, ο παίκτης καλείται να επιλέξει μία πλευρά του νομίσματος κι αν μαντέψει σωστά, τότε ο πολλαπλασιαστής που εμφανίζεται στην οθόνη, προστίθεται στο ποντάρισμά του. Στο Cash Hunt, ένας πίνακας με εκατοντάδες πολλαπλασιαστές εμφανίζεται κι ο παίκτης καλείται να στοχεύσει με το κανόνι του έναν, που θα προστεθεί στο ποντάρισμά του.

Αντίστοιχα, στο Pachinko, 16 πολλαπλασιαστές εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, εκεί όπου επιλέγεται σε ποιό σημείο θα προσγειωθεί η μπίλια που έρχεται από τον… ουρανό! Σε αυτή την κατηγορία οι πολλαπλασιαστές μπορούν να φτάσουν στο μάξιμουμ του 10.000x! Τέλος, το Crazy Time, φέρνει τον παρουσιαστή δίπλα στην κόκκινη πόρτα και έναν νέο τροχό, μέσα σε έναν τρελό ψηφιακό κόσμο! Οι πολλαπλασιαστές… πολλαπλασιάζονται, ο παρουσιαστής πατά το κουμπί και η νέα περιπέτεια ξεκινά.

Τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα