ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Χάμες Ροντρίγκες: Μόνο απίθανη δεν είναι η επιστροφή του την Ελλάδα!

Μπορεί η Κολομβία να αποκλείστηκε σκληρά από το Μουντιάλ 2026, όμως ο Χάμες Ροντρίγκες άρπαξε την ευκαιρία του από τα μαλλιά και υπενθύμισε σε όλους πόσος καλός παίκτης είναι.

Ειδικά τώρα, που βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του.

Μάλιστα, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στις ΗΠΑ ενδέχεται να αποτελέσουν και διαβατήριο για την επιστροφή του στην Ευρώπη, μετά τη θητεία του στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ του MLS.

Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ιταλία που συνδέουν το όνομά του με τη Λάτσιο. Όμως ίσως έρθει και ένα… κλικ πιο ανατολικά.

Προφανώς και οι μεγάλοι ελληνικοί σύλλογοι «τσεκάρουν» διακριτικά την περίπτωση του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να τον δούμε ξανά στη χώρα μας, έστω και με άλλα χρώματα.

Ο Χάμες είναι πολυτέλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, παρά το σύντομο πέρασμά του από αυτό έχει καλή άποψη για τη Super League και την Ελλάδα και τα πάντα είναι ανοιχτά.

Αν το Big 4 δει… πρόσφορο έδαφος όσον αφορά στην περίπτωσή του, είναι πιθανό να επιχειρήσει να τον φέρει ξανά στα μέρη μας.

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα