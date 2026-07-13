Χάμες Ροντρίγκες: Μόνο απίθανη δεν είναι η επιστροφή του την Ελλάδα!

Μπορεί η Κολομβία να αποκλείστηκε σκληρά από το Μουντιάλ 2026, όμως ο Χάμες Ροντρίγκες άρπαξε την ευκαιρία του από τα μαλλιά και υπενθύμισε σε όλους πόσος καλός παίκτης είναι.

Ειδικά τώρα, που βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του.

Μάλιστα, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στις ΗΠΑ ενδέχεται να αποτελέσουν και διαβατήριο για την επιστροφή του στην Ευρώπη, μετά τη θητεία του στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ του MLS.

Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ιταλία που συνδέουν το όνομά του με τη Λάτσιο. Όμως ίσως έρθει και ένα… κλικ πιο ανατολικά.

Προφανώς και οι μεγάλοι ελληνικοί σύλλογοι «τσεκάρουν» διακριτικά την περίπτωση του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να τον δούμε ξανά στη χώρα μας, έστω και με άλλα χρώματα.

Ο Χάμες είναι πολυτέλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, παρά το σύντομο πέρασμά του από αυτό έχει καλή άποψη για τη Super League και την Ελλάδα και τα πάντα είναι ανοιχτά.

Αν το Big 4 δει… πρόσφορο έδαφος όσον αφορά στην περίπτωσή του, είναι πιθανό να επιχειρήσει να τον φέρει ξανά στα μέρη μας.