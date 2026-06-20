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Το «Γκολ με τον Παντελή» της Betsson πηγαίνει Παγκόσμιο με τρία ειδικά επεισόδια

Το «Γκολ με τον Παντελή» της Betsson πηγαίνει Παγκόσμιο με τρία ειδικά επεισόδια

Το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το «Γκολ με τον Παντελή» της Betsson παρουσιάζει τρία ειδικά επεισόδια αποκλειστικά αφιερωμένα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Στο «Παγκόσμιο Edition», οι ομάδες αφήνουν στην άκρη κάθε άλλη θεματολογία και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε ερωτήσεις που αφορούν μόνο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Από ιστορικές στιγμές και μεγάλους πρωταγωνιστές μέχρι στατιστικά, ρεκόρ και ιστορίες που έχουν γράψει τη δική τους θέση στην ιστορία του ποδοσφαίρου, οι παίκτες καλούνται να αποδείξουν πόσο καλά γνωρίζουν τη διοργάνωση.

Ο Παντελής Διαμαντόπουλος υποδέχεται τις ομάδες στον πρώτο ημιτελικό του Παγκόσμιο Edition, εκεί όπου το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Οι απαντήσεις γίνονται πιο κρίσιμες, η πίεση ανεβαίνει και κάθε ερώτηση μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην πρόκριση και τον αποκλεισμό.

Ο στόχος είναι ένας: η πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Εκεί όπου οι δύο καλύτερες ομάδες θα αναμετρηθούν για τα μεγάλα έπαθλα του Παγκόσμιο Edition, ένα PlayStation 5 και μία τηλεόραση 55 ιντσών.

Το παιχνίδι, οι γνώσεις, οι ατάκες και η αγωνία συναντούν το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ένα επεισόδιο που φέρνει όλο το κλίμα της διοργάνωσης στο πλατό του «Γκολ με τον Παντελή».

Δείτε παρακάτω τον πρώτο ημιτελικό του Παγκόσμιο Edition και μάθετε ποια ομάδα θα εξασφαλίσει το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

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