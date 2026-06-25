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Superbet: Ένα πλάγιο και φύγαμε για ταμείο!

Τελευταία αγωνιστική στους ομίλους του Μουντιάλ 2026 και η δράση συνεχίζεται απόψε με τη ματσάρα, Εκουαδόρ – Γερμανία στις 23:00.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Μπεκασέσε βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική έμεινε στο ισόπαλο 0-0 με το Κουρασάο, ενώ στην πρεμιέρα του ομίλου δεν κατάφερε να σκοράρει, γνωρίζοντας την ήττα με 0-1 από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Με «λευκό» ενεργητικό μετά από δύο παιχνίδια, το Εκουαδόρ χρειάζεται μόνο νίκη στην τελευταία αγωνιστική για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ο Μπεκασέσε καλείται να κινητοποιήσει τους παίκτες του, αν και μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να βρει λύσεις στο σκοράρισμα, στηριζόμενος σχεδόν αποκλειστικά στον…γερόλυκο Ένερ Βαλένσια.

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία. Έχει κάνει το «2 στα 2», επικρατώντας με 7-1 του Κουρασάο και 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού σε ένα ματς που χρειάστηκε να κάνει ανατροπή. Τα δύο γκολ του Ουντάβ ήταν καθοριστικά, δείχνοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των «πάντσερ». Με έξι βαθμούς και εντυπωσιακή διαφορά τερμάτων, η Γερμανία όχι μόνο εξασφάλισε την πρόκριση, αλλά «κλείδωσε» και την πρώτη θέση του ομίλου και πλέον ετοιμάζεται για τα νοκ-άουτ.

Περιμένουμε ένα ματς με μπόλικη ένταση αλλά και γρήγορο τέμπο. Η Superbet προσφέρει σε hot ενισχυμένη τιμή που δεν βρίσκεις εύκολα την αγορά να υπάρξει έστω ένα πλάγιο στον αγώνα σε απόδοση διπλασιασμού (2.00)!

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