Πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στην Ελλάδα ο Αντετοκούνμπο!

Δεν είναι μυστικό. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποτελεί κάτι σαν την… απόλυτη κινητήριο δύναμη για τον Γιάννη.

Ο Greek Freak, όμως, αφήνει το Μιλγουόκι για το Μαϊάμι και οι Χιτ δύσκολα θα δεχθούν να υπογράψουν και τον μεγάλο του αδερφό.

Ούτως ή άλλως, ο Θανάσης φαίνεται πως έχει για τα καλά καρφωμένη στο μυαλό του την ιδέα της επιστροφής στην Ελλάδα. Και φυσικά ο ενδεχόμενος επαναπατρισμός του έχει χρώμα… κίτρινο.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Σιάο, και φαίνεται πως έχει στρωθεί ο δρόμος για τη μεταγραφή του 34χρονου.

Αυτήν εγκρίνουν επίσης τόσο ο Βασίλης Σπανούλης, που τον γνωρίζει καλά από την Εθνική, όσο και ο Νίκος Ζήσης και ο Θανάσης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα μας.

Άλλωστε, ακόμη και τώρα είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις αλλά και να προσφέρει πολλά στα αποδυτήρια της ομάδας, χάρη στην εμπειρία και την ενέργειά του.