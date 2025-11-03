ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν: ⚔Φρενήρης ρυθμός που «δείχνει» γκολ🔥

Παρί Σ.Ζ. - Μπάγερν

Έσκασε ο… θίασος σε αυτή την αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ, μιας και είναι γεμάτη με συναρπαστικές αναμετρήσεις. Υπάρχει έντονο άγχος για το… ποια θα πρωτοδούμε. Μία από αυτές που βάζουν ισχυρή υποψηφιότητα αποτελεί εκείνη της Παρί με την Μπάγερν (04/11, 22:00). Δηλαδή, δύο εκ των φαβορί για κατάκτηση της διοργάνωσης.

ΠΑΡΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
5.50

Λίγο πριν φτάσουμε στα μέσα της League Phase, οι δύο μονομάχοι φιγουράρουν πρώτοι στην κατάταξη. Για την ακρίβεια, η κάτοχος του τροπαίου και γηπεδούχος βρίσκεται στην κορυφή, ενώ η φιλοξενούμενη στη δεύτερη θέση. Αμφότερες με ρεκόρ 3-0-0, με την πρώτη να έχει καλύτερη επίθεση.

Παρι

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε προέρχεται από το ευρύ 7-2 επί της Λεβερκούζεν. Είδε μάλιστα έξι διαφορετικούς παίκτες της να βρίσκουν δίχτυα. Μόνο ο Ντεζιρέ Νουέ το έκανε δις. Παρομοίως το σύνολο του Βενσάν Κομπανί φιλοδώρησε με τέσσερα τέρματα την Κλαμπ Μπριζ (4-0), μετά τα πέντε σε Πάφο (5-1) και τρία στην Τσέλσι (3-1).

ΜΠΑΓΕΡΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
8.00

Όπως πολύ σωστά καταλάβατε, μιλάμε για δύο από τις πιο ποιοτικές επιθέσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Απειλούν περισσότερο από κάθε άλλη, καταγράφοντας τις περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή με 128 και 140 αντίστοιχα.

Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν στοίχημα

Μπαγερν

Αν ρίξουμε μια ματιά στα εγχώρια, πάντως, θα συνειδητοποιήσουμε πως η Παρί παίζει σε χαμηλότερες, από το συνηθισμένο, ταχύτητες. Ποιος θα πίστευε πως μετά από 11 αγωνιστικές στη Ligue 1 δεν είναι αυτή που απειλεί περισσότερο; Έχει την πέμπτη καλύτερη επίθεση με 21 γκολ, ενώ παράγει 2,9 σημαντικές ευκαιρίες και 1,76 xG ανά ματς (6η και 5η καλύτερη επίδοση αντίστοιχα).

Από την άλλη, η Μπάγερν όπως γνωρίζετε καλά, σπέρνει πανικό στην Bundesliga. Τη συναντάμε πρώτη σχεδόν σε κάθε επιθετική κατηγορία, χωρίς να προκαλεί έκπληξη. Μπροστάρης ο Χάρι Κέιν φυσικά, ο οποίος έχει πετύχει 12 γκολ στο πρωτάθλημα και έχει μοιράσει τρεις ασίστ. Αξιοσημείωτο στατιστικό για τον Άγγλο το 0,86 xG που καταγράφει ανά ματς.

Ας ρίξουμε μια ματιά και στο πρόσφατο παρελθόν των δύο ομάδων. Απ’ όλα τα ραντεβού τους, ξεχωρίζει εκείνο το 2020 για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Τότε, σε μια περίεργη ποδοσφαιρικά (και όχι μόνο) εποχή, οι Βαυαροί πανηγύρισαν την έκτη κατάκτησή τους, αφού νίκησαν με 1-0.

Συνολικό ρεκόρ ανάμεσα στις δύο μεριές, 7-0-8 υπέρ των Γερμανών. Ανέκαθεν μας έχουν συνηθίσει σε επιθετικό και γεμάτα ρίσκα ποδόσφαιρο, όμως στα μεταξύ τους αποδείχθηκαν μαζεμένες. Απλά να αναφέρουμε τα επτά Under 2,5 στα δέκα τελευταία συναπαντήματα. Μάλιστα, με γηπεδούχους τους Παριζιάνους, σημειώθηκαν 7/8 No Goal.

Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν αποδόσεις

Παρι

Καλά όλα αυτά, αλλά ξέρουμε πως περιμένετε εναγωνίως να μάθετε τις αποδόσεις. Σύμφωνα με την Bet365 υπάρχει μεγάλη ισορροπία σε αυτές. Θα βρείτε τον άσο στο 2.50, την ισοπαλία στο 3.60 και το διπλό στο 2.62.

ΠΑΡΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΑΓΕΡΝ
2.50 3.60 2.62

Λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα όταν μιλάμε για τις αγορές των γκολ. Για να έχει λίγο ενδιαφέρον, το line μπαίνει στο 3,5 με το Over να πληρώνει 1.88 και το Under 1.93. Όσον αφορά το G/G προσφέρεται μόλις στο 1.33, ενώ το N/G στο υψηλό 3.10.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.88 1.93 1.33 3.10

Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν ειδικά

Κειν

Αναμένεται να έχει φρενήρη ρυθμό το παιχνίδι, συνεπώς τα ειδικά στοιχήματα περιστρέφονται γύρω από τα γκολ. Σε καθόλου απαρατήρητες αποδόσεις το να σκοράρουν και στα δύο ημίχρονα οι δύο αντίπαλοι. Η Παρί προσφέρεται στο 2.42, ενώ η Μπάγερν στο 2.57.

ΠΑΡΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
2.42 2.57

Ο κόσμος περιμένει να μπει γρήγορα το πρώτο γκολ και όχι αδίκως. Μιλάμε άλλωστε για δύο ομάδες που αθροιστικά, έχουν πετύχει 16 από τα 25 συνολικά τους τέρματα στο πρώτο 45λεπτο. Αν περιμένετε να ανοίξουν το σκορ νωρίς (πριν το 22’) θα ανταμειφθείτε με απόδοση 1.88.

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 22′
1.88

Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιταλική μονομαχία (04/11, 22:00) από το Cosmote Sport 5HD.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα