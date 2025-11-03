Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν: ⚔Φρενήρης ρυθμός που «δείχνει» γκολ🔥

Έσκασε ο… θίασος σε αυτή την αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ, μιας και είναι γεμάτη με συναρπαστικές αναμετρήσεις. Υπάρχει έντονο άγχος για το… ποια θα πρωτοδούμε. Μία από αυτές που βάζουν ισχυρή υποψηφιότητα αποτελεί εκείνη της Παρί με την Μπάγερν (04/11, 22:00). Δηλαδή, δύο εκ των φαβορί για κατάκτηση της διοργάνωσης.

ΠΑΡΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 5.50

Λίγο πριν φτάσουμε στα μέσα της League Phase, οι δύο μονομάχοι φιγουράρουν πρώτοι στην κατάταξη. Για την ακρίβεια, η κάτοχος του τροπαίου και γηπεδούχος βρίσκεται στην κορυφή, ενώ η φιλοξενούμενη στη δεύτερη θέση. Αμφότερες με ρεκόρ 3-0-0, με την πρώτη να έχει καλύτερη επίθεση.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε προέρχεται από το ευρύ 7-2 επί της Λεβερκούζεν. Είδε μάλιστα έξι διαφορετικούς παίκτες της να βρίσκουν δίχτυα. Μόνο ο Ντεζιρέ Νουέ το έκανε δις. Παρομοίως το σύνολο του Βενσάν Κομπανί φιλοδώρησε με τέσσερα τέρματα την Κλαμπ Μπριζ (4-0), μετά τα πέντε σε Πάφο (5-1) και τρία στην Τσέλσι (3-1).

ΜΠΑΓΕΡΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 8.00

Όπως πολύ σωστά καταλάβατε, μιλάμε για δύο από τις πιο ποιοτικές επιθέσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Απειλούν περισσότερο από κάθε άλλη, καταγράφοντας τις περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή με 128 και 140 αντίστοιχα.

Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν στοίχημα

Αν ρίξουμε μια ματιά στα εγχώρια, πάντως, θα συνειδητοποιήσουμε πως η Παρί παίζει σε χαμηλότερες, από το συνηθισμένο, ταχύτητες. Ποιος θα πίστευε πως μετά από 11 αγωνιστικές στη Ligue 1 δεν είναι αυτή που απειλεί περισσότερο; Έχει την πέμπτη καλύτερη επίθεση με 21 γκολ, ενώ παράγει 2,9 σημαντικές ευκαιρίες και 1,76 xG ανά ματς (6η και 5η καλύτερη επίδοση αντίστοιχα).

Από την άλλη, η Μπάγερν όπως γνωρίζετε καλά, σπέρνει πανικό στην Bundesliga. Τη συναντάμε πρώτη σχεδόν σε κάθε επιθετική κατηγορία, χωρίς να προκαλεί έκπληξη. Μπροστάρης ο Χάρι Κέιν φυσικά, ο οποίος έχει πετύχει 12 γκολ στο πρωτάθλημα και έχει μοιράσει τρεις ασίστ. Αξιοσημείωτο στατιστικό για τον Άγγλο το 0,86 xG που καταγράφει ανά ματς.

Ας ρίξουμε μια ματιά και στο πρόσφατο παρελθόν των δύο ομάδων. Απ’ όλα τα ραντεβού τους, ξεχωρίζει εκείνο το 2020 για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Τότε, σε μια περίεργη ποδοσφαιρικά (και όχι μόνο) εποχή, οι Βαυαροί πανηγύρισαν την έκτη κατάκτησή τους, αφού νίκησαν με 1-0.

Συνολικό ρεκόρ ανάμεσα στις δύο μεριές, 7-0-8 υπέρ των Γερμανών. Ανέκαθεν μας έχουν συνηθίσει σε επιθετικό και γεμάτα ρίσκα ποδόσφαιρο, όμως στα μεταξύ τους αποδείχθηκαν μαζεμένες. Απλά να αναφέρουμε τα επτά Under 2,5 στα δέκα τελευταία συναπαντήματα. Μάλιστα, με γηπεδούχους τους Παριζιάνους, σημειώθηκαν 7/8 No Goal.

Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν αποδόσεις

Καλά όλα αυτά, αλλά ξέρουμε πως περιμένετε εναγωνίως να μάθετε τις αποδόσεις. Σύμφωνα με την Bet365 υπάρχει μεγάλη ισορροπία σε αυτές. Θα βρείτε τον άσο στο 2.50, την ισοπαλία στο 3.60 και το διπλό στο 2.62.

Λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα όταν μιλάμε για τις αγορές των γκολ. Για να έχει λίγο ενδιαφέρον, το line μπαίνει στο 3,5 με το Over να πληρώνει 1.88 και το Under 1.93. Όσον αφορά το G/G προσφέρεται μόλις στο 1.33, ενώ το N/G στο υψηλό 3.10.

Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν ειδικά

Αναμένεται να έχει φρενήρη ρυθμό το παιχνίδι, συνεπώς τα ειδικά στοιχήματα περιστρέφονται γύρω από τα γκολ. Σε καθόλου απαρατήρητες αποδόσεις το να σκοράρουν και στα δύο ημίχρονα οι δύο αντίπαλοι. Η Παρί προσφέρεται στο 2.42, ενώ η Μπάγερν στο 2.57.

ΠΑΡΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.42 2.57

Ο κόσμος περιμένει να μπει γρήγορα το πρώτο γκολ και όχι αδίκως. Μιλάμε άλλωστε για δύο ομάδες που αθροιστικά, έχουν πετύχει 16 από τα 25 συνολικά τους τέρματα στο πρώτο 45λεπτο. Αν περιμένετε να ανοίξουν το σκορ νωρίς (πριν το 22’) θα ανταμειφθείτε με απόδοση 1.88.

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 22′ 1.88

Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Παρί Σ.Ζ. – Μπάγερν;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιταλική μονομαχία (04/11, 22:00) από το Cosmote Sport 5HD.