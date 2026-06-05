Interwetten: 100.000€ σε έπαθλα για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός της τετραετίας είναι προ των πυλών και η Interwetten δίνει στους παίκτες έναν επιπλέον λόγο να παρακολουθήσουν κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Ξέχνα τα συνηθισμένα free bet. Στο Μουντιάλ της Interwetten, κάθε στοίχημα μπορεί να μετατραπεί σε μία ακόμη ευκαιρία για χρηματικά έπαθλα, μέσα από μια ενέργεια που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον από την πρεμιέρα έως τον τελικό.

Με το νέο Πρωτάθλημα Στοιχήματος 100.000€, οι παίκτες δεν παρακολουθούν απλώς τη δράση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο, αλλά διεκδικούν παράλληλα ένα μερίδιο από έπαθλα συνολικής αξίας 100.000€.

Η διαδικασία είναι απλή. Κάθε παίκτης μπορεί να πάρει μέρος εντελώς δωρεάν, απλώς πατώντας το πεδίο συμμετοχής, στην κλήρωση των 50.000 ευρώ που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.

Παράλληλα, θα υπάρχει και η μάχη της κορυφής. Οι παίκτες που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα tickets κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα διεκδικήσουν επιπλέον 50.000€ μέσα από ειδική κατάταξη, με τον πρώτο της λίστας να κερδίζει 15.000€.

Το φετινό καλοκαίρι συνδυάζεις τη μουντιαλική απόλαυση με έπαθλα πέντε… μηδενικών από την μοναδική προσφορά* της interwetten!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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