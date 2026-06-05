Basket League προσφορά* που δεν χάνει

Το βράδυ της Παρασκευής (5/6, 21:00) διεξάγεται ο δεύτερος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι που παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον όλη η μπασκετική Ευρώπη. Θα μπορέσει να ισοφαρίσει τη σειρά ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν ή θα κάνει άλλο ένα βήμα τίτλου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα; Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Aν πάει παράταση, πληρώνεσαι!

Η σειρά μεταφέρεται στην έδρα του Παναθηναϊκού, το «Telekom Center Athens» και οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν. Στον πρώτο αγώνα, το βράδυ της Τετάρτης, ηττήθηκαν με 82-76, σε παιχνίδι που δεν ξεκίνησαν καλά αλλά το γύρισαν (28-20 υπέρ τους το σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο) και εν τέλει κρίθηκε στο τέλος. Καθοριστικός παράγοντας ήταν η ευστοχία του Ντίνου Μήτογλου, ο οποίος με 4 συνεχόμενα τρίποντα στην 3η περίοδο, επέτρεψε στην ομάδα του να μειώσει την απόσταση. Ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 23 έβαλε ο Οσμάν και 20 προσέθεσε ο Ναν. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Under 170,5 Συνολικοί Πόντοι, στο 1.82.

Παρολί που δεν χάνει!

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα με αυτό το 82-76 (1-0) και χρειάζεται άλλες δύο νίκες για να πάρει και φέτος το πρωτάθλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν δυνατά, προηγήθηκαν με μεγάλη διαφορά, που έφτασε και το +17 (49-32, 54-37), όμως, υπέπεσαν σε πολλά λάθη, έγιναν νευρικοί και είδαν τον αντίπαλο να επιστρέφει. Όμως, ακόμη κι έτσι, πήραν αυτό που ήθελαν. Ο Ολυμπιακός είχε πρώτο σκόρερ τον Φουρνιέ με 20 πόντους, ενώ ο Βεζένκοφ έβαλε 16 και ο Μιλουτίνοφ είχε νταμπλ-νταμπλ με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον και η επιλογή Όλες οι περίοδοι Over 35,5, στο 1.85.

Παίρνεις μέρος στο Τουρνουά Ποδοσφαίρου και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου είναι σε εξέλιξη στη Fonbet και διαρκεί μέχρι τις 27 Ιουλίου 2026 (08:00). Επιπλέον, το ίδιο ισχύει και για εκείνα για το Τένις και για τα Cyber – Esports, με τη διαφορά ότι εκείνα μέχρι την 1η Ιουλίου 2026 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Basket League προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στη Basket League. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχει κι άλλη προσφορά*, αφορά τον δεύτερο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ