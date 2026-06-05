Η μητέρα των μαχών στο Μαρούσι, αντίδραση ή βήμα τίτλου;

Η πρώτη μάχη βάφτηκε ερυθρόλευκη. Τώρα, όμως, η σειρά μεταφέρεται στο T-Center, εκεί όπου απόψε στις 21:00 γράφεται το δεύτερο κεφάλαιο της μεγάλης μονομαχίας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Και φυσικά, οι Super αποδόσεις* της Superbet ανεβάζουν το ενδιαφέρον σε μία σειρά που έχει ήδη αρχίσει να… βγάζει φωτιές.

Οι Πειραιώτες έκαναν το 1-0 στη σειρά, εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και πλέον πάνε στο Μαρούσι με στόχο να πάρουν δεύτερη συνεχόμενη νίκη και να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο στο νταμπλ.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πως το αποψινό παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού. Με νίκη ισοφαρίζει τη σειρά και ανακτά το μομέντουμ. Με ήττα, η πίεση αυξάνεται σημαντικά.

Βεζένκοφ και Φουρνιέ έδωσαν τον τόνο

Στο πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός βρήκε τους μεγάλους πρωταγωνιστές που χρειαζόταν. Ο Σάσα Βεζένκοφ (16 π.) απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας, κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ (20 π.) έδωσε πολύτιμες λύσεις στο σκοράρισμα όταν η μπάλα “βάρυνε”.

Μαζί με τον Μιλουτίνοφ (10π, 12ρ), που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στη ρακέτα, αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε το πρώτο βήμα των «ερυθρόλευκων».

Παραμένει πάντως ανοιχτό το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος εξακολουθεί να θεωρείται αμφίβολος και αναμένεται να κριθεί λίγο πριν το τζάμπολ.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει απάντηση

Οι «πράσινοι» καλούνται να παρουσιάσουν διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ο Κέντρικ Ναν (20π.) παραμένει το μεγάλο επιθετικό όπλο της ομάδας, ενώ ο Ματίας Λεσόρ καλείται να δώσει μεγαλύτερη επιρροή στη μάχη των ψηλών.

Ο Τσέντι Όσμαν (23π.) αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στο επιθετικό κομμάτι, προσφέροντας σκορ και ενέργεια.

Το μεγάλο ερωτηματικό εξακολουθεί να αφορά τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος παραμένει αμφίβολος. Η παρουσία του αλλάζει σημαντικά τις ισορροπίες, καθώς προσφέρει δημιουργία, εμπειρία και ηρεμία στα κρίσιμα σημεία.

Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τις τελικές αποφάσεις του ιατρικού επιτελείου.

Η δεύτερη πράξη της σειράς

Το 1-0 έγινε. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει και το 2-0 ή αν η σειρά θα ξεκινήσει ξανά από την αρχή.

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Η μάχη συνεχίζεται. Και απόψε μπορεί να αλλάξουν τα πάντα.

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