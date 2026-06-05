Έπαθλο* ανταμοιβής στους τελικούς της Stoiximan GBL!

Η μάχη των τελικών μεταφέρεται στο ΟΑΚΑ για την δεύτερη αναμέτρηση της σειράς! Μετά το προβάδισμα του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός θέλει να φέρει τη σειρά στα ίσια μπροστά στον κόσμο του, ενώ ο Ολυμπιακός αναζητά το δεύτερο βήμα προς τον τίτλο σε μία αναμέτρηση γεμάτη αδρεναλίνη!

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Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο ΟΑΚΑ, έχοντας κάνει το πρώτο βήμα προς τον τίτλο μετά τη νίκη του με 82-76 στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι δεν παραδίδεται, επιστρέφοντας από μεγάλη διαφορά και πλέον θέλει μπροστά στον κόσμο του να φέρει τη σειρά στα ίσια. Οι «αιώνιοι» ετοιμάζονται για ακόμη μία μάχη.

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Οι δύο «αιώνιοι» επιστρέφουν στο παρκέ με μοναδικό στόχο τη νίκη, σε ένα δεύτερο παιχνίδι που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη ολόκληρης της σειράς.

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