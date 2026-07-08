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Παναθηναϊκός: Νέο διπλό «χτύπημα» με εντολή Ζοτς!

Μεταγραφικός οργασμός επικρατεί στον Παναθηναϊκό, που ήδη έχει ολοκληρώσει τις προσθήκες Μπαντιό και Μπόνγκα και θέλει να τελειώσει και την υπόθεση Γιαμπουσέλε.

Το «τριφύλλι» κινείται δυναμικά για να χτίσει ένα τρομερό ρόστερ εν όψει της επόμενης σεζόν.

Εκτός από τους παίκτες που έρχονται, πάντως, οι «πράσινοι» δουλεύουν και για να κρατήσουν ορισμένες μονάδες τους στο δυναμικό τους. Ακόμη κι αν τα συμβόλαιά τους δεν λήγουν άμεσα.

Ο λόγος για τους Τζέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλο, για τους οποίους ο Παναθηναϊκός θέλει να μη ρισκάρει.

Πρόκειται για δύο πολύ χρήσιμες μονάδες, αφού ο Τούρκος έχει πολλάκις αποδείξει την αξία του, ενώ ο Τολιόπουλος αποτελεί… πολυτέλεια για το ελληνικό του διαβατήριο.

Το «τριφύλλι», λοιπόν, ετοιμάζεται να καταθέσει βελτιωμένες προτάσεις και στους δύο και ευελπιστεί πως η αύξηση αποδοχών που θα τους προσφέρει θα οδηγήσει στην πρόωρη ανανέωση. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι που επιθυμεί και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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