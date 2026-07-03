Παιχταράς από το ΝΒΑ στο ραντάρ των δύο «αιωνίων»

Πλέον το δρομολόγιο από τα courts του NBA σε αυτά της Euroleague είναι όλο και πιο ελκυστικό.

Για αυτό και δεν είναι λίγοι οι NBAers που… καλοβλέπουν την προοπτική της Ευρώπης.

Φυσικά όλοι τους περνούν από τα «μικροσκόπια» των μεγάλων συλλόγων, προφανώς και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Ανάμεσά τους, δεσπόζει και ο Τι Τζέι Ουόρεν, που αποτελεί πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Στα 31 του χρόνια και μετά από δέκα συναπτά έτη παρουσίας στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, ο Αμερικανός φόργουορντ εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησής του και σκέφτεται την προοπτική της Ευρώπης.

Έχει γράψει 385 συμμετοχές σε Σανς, Πέισερς, Νετς και Τίμπεργουλβς και φυσικά προσελκύει πολύ ενδιαφέρον από τις ομάδες της Euroleague.

Αν όντως πάρει την απόφαση να διασχίσει τον Ατλαντικό, είναι πολύ πιθανό τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός να εξετάσουν πολύ σοβαρά την περίπτωσή του.